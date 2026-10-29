Senioren kamen in Klinik

Vogel verstopft Abgasleitung – Frau stirbt an CO-Vergiftung

Kopfschmerzen und Schwindel führten Rettungskräfte zu einer gefährlichen CO-Belastung in einem Wohnhaus in Stutensee. Was ein Schornsteinfeger in der Abgasleitung fand.

Eine Seniorin ist nach einer Kohlenmonoxidvergiftung in einer Klinik gestorben. (Symbolbild) Foto: Patrick Seeger/dpa
Eine Seniorin ist nach einer Kohlenmonoxidvergiftung in einer Klinik gestorben. (Symbolbild)

Stutensee (dpa/lsw) - Eine 81-jährige Frau ist in Stutensee (Kreis Karlsruhe) an den Folgen einer Kohlenstoffmonoxid-Vergiftung gestorben. Ein Vogel hatte zuvor die Abgasleitung einer Heizungsanlage ihres Wohnhauses verstopft. Die Frau und ein 84-jähriger Bewohner klagten am Sonntag über Kopfschmerzen und Schwindel, wie ein Polizeisprecher sagte. Rettungskräfte stellten einen erhöhten CO-Wert (Kohlenstoffmonoxid-Wert) in mehreren Räumen fest. Ein Schornsteinfeger entdeckte schließlich den verendeten Vogel in der Abgasleitung. Der Vorfall sei nicht ungewöhnlich, hieß es.

Beide Senioren wurden in ein Krankenhaus gebracht, wo die 81-Jährige am Mittwoch starb. Der 84-Jährige befindet sich nach Angaben der Polizei weiterhin in Lebensgefahr. In angrenzenden Gebäuden und im Keller seien nach dem Vorfall keine erhöhten Messwerte festgestellt worden.

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