Von Hessen nach Jakarta: Schädel aus Kolonialzeit auf Reisen

Wiesbaden (dpa/lhe) - Schweigeminute, Blumenschmuck und pietätvolle Abdeckung mit Tüchern: Erstmals hat laut Hessens Kulturministerium ein deutsches Museum menschliche Überreste aus der Kolonialepoche an Indonesien zurückgegeben. Zehn Schädel mit einst absichtlich herbeigeführten Zuspitzungen und Einkerbungen bei den Zähnen, kulturell bedingt und auf Südostasien hindeutend, sind vom Museum Wiesbaden auf die Rückreise geschickt worden. An andere ferne Länder hatten hessische Museen schon mehrfach menschliche Überreste zurückgegeben.

Wie gelangten die zehn Schädel nach Wiesbaden?

Sie gehörten einst zur Sammlung des hessischen Militärarztes Ernst Albert Fritze. Er arbeitete vor fast zwei Jahrhunderten für die niederländische Kolonialverwaltung in Südostasien und schickte sie nach Wiesbaden. Eine deutsche Kolonie war das heutige Indonesien nie.

Wie starben die zehn Menschen?

Laut dem Leiter der Rechtsmedizin der Universität Frankfurt, Marcel Verhoff, weisen die zehn Schädel keine tödlichen Verletzungen auf: Die Todesursache bleibe im Dunklen. Die menschlichen Überreste stammten von einem Kind, in drei Fällen wahrscheinlich von Frauen und in drei weiteren von Männern. Bei den übrigen drei Schädeln sei das Geschlecht unklar.

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«Aus Pietätsgründen haben wir nicht invasiv gearbeitet, also kein Material entnommen und verbraucht», erläuterte der Professor. Mit einer DNA-Untersuchung sei das Geschlecht bestimmt worden - aber es sei hier um die regionale Zuordnung gegangen.

Der Rückgabe der Schädel ging laut Kulturministerium eine «intensive Provenienzforschung voraus». Auch andere Museen in Hessen beschäftigten sich inzwischen wissenschaftlich mit der Aufarbeitung von Objekten, die Auswanderer, Reisende und Missionare einst aus früheren Kolonien nach Europa geschickt hatten.

Was sagen Regierungsvertreter?

Indonesiens Botschafter Abdul Kadir Jailani sprach von einem Zeichen, «von dem wir hoffen, dass es andere Museen und Institutionen dazu ermutigen wird, ein ähnliches Engagement zu verfolgen». Die zurückgegebenen Überreste stammten von zehn Menschen, die nie gefragt worden seien, ob sie nach ihrem Tod Teil einer europäischen Sammlung werden wollten. Nun kehrten sie «als Menschen nach Hause».

Hessens Kulturminister Timon Gremmels (SPD) erklärte: «Die Wege, auf denen menschliche Überreste nach Europa gelangten, sind Teil unserer Geschichte. Es liegt in unserer Verantwortung, uns damit auseinanderzusetzen.»

Foto: Arne Dedert/dpa Die menschlichen Überreste stammen aus der Sammlung des Militärarztes Ernst Albert Fritze, der in den 1830er-Jahren für die niederländische Kolonialverwaltung tätig war.

Warum sammelte ein Militärarzt in der Ferne Schädel?

Der Militärarzt Fritze war laut dem Wiesbadener Ethnologen Andy Reymann Schüler des Göttinger Medizinprofessors Johann Friedrich Blumenbach gewesen, Mitbegründer der Anthropologie als der Wissenschaft vom Menschen. Blumenbach hatte die wissenschaftliche Schädelsammlung der Universität Göttingen angelegt - daher auch Fritzes Interesse an diesen menschlichen Überresten «aus rein medizinischen Vergleichsgründen», wie Reymann erklärte, und nicht im Sinne der pseudowissenschaftlichen Rassentheorien späterer Jahrzehnte.

Die Provenienzforschung zum Aufspüren von NS-Raubgut ist einer breiteren Öffentlichkeit bekannt, die Erforschung der Herkunft von kolonialem Kulturgut bisher vielen nicht. Erst vor wenigen Jahren begann hier die verstärkte wissenschaftliche Aufarbeitung, im Museum Wiesbaden 2020. Dessen Direktor Andreas Henning erklärte: «Die Rückgabe von Objekten aus Unrechtskontexten ist nur die logische Konsequenz dieser Bestrebungen».

Wie wurden die zurückgegebenen Schädel erforscht?

Dem Kulturministerium zufolge untersuchten Forschende in einem Modellprojekt des Museums Wiesbaden und der Rechtsmedizin der Universität Frankfurt die nun zurückgegebenen Schädel. Acht wurden indonesischen Inselregionen wie Sulawesi, Ambon, Java, Madura und Sumatra zugeordnet.

Foto: Arne Dedert/dpa Für die feierliche Rückgabe der menschlichen Überreste wurden auch Dokumente unterzeichnet.

Zwei weitere stammten «im weiteren Sinne aus Indonesien» - die genaue geografische Zuordnung ist laut dem Ethnologen Reymann schwierig, da viele Menschen dort damals schon «sehr mobil» gewesen seien.

Was passiert mit den menschlichen Überresten in Indonesien?

Die zehn Köpfe sollen im Nationalmuseum in Indonesiens Hauptstadt Jakarta unter Einbeziehung historischer Archivbestände der früheren niederländischen Ostindienkompanie weiter erforscht werden.

Foto: Andreas Arnold/dpa Das Museum Wiesbaden untersucht seit Jahren die Herkunft von kolonialem Kulturgut in seinen Depots. (Archivbild)

Wie ist Hessens Erforschung kolonialen Kulturguts organisiert?

In Hessen ist 2021 ein Verbundnetzwerk zu Sammlungsgut aus kolonialen Kontexten unter Federführung des Museums Wiesbaden geknüpft worden. Seit 2023 beherbergt es hierfür auch eine Koordinierungsstelle. Bekannter ist die ebenfalls am Museum Wiesbaden angesiedelte Zentralstelle für Provenienzforschung zum Aufspüren von NS-Raubgut in hessischen Museen.

Das Land Hessen stellt laut Kulturministerium zur Erforschung kolonialer Sammlungen jährlich 215.000 Euro für staatliche Einrichtungen sowie «jeweils 75.000 Euro für die Beratung und Projektförderung zu Unrechtskontexten verschiedener Art an den nicht staatlichen Museen bereit».

Wie hat sich Deutschland als Kolonialmacht verhalten?