Vorfälle in Mannheim - Das sagt die Polizei zur Sicherheit
Eine Explosion in einem Café, der Fund einer Frauenleiche nach einem Brand in einer Gaststätte und Schutzgeldforderungen: Können Menschen in Mannheim noch unbeschwert ausgehen?
Mannheim (dpa/lsw) - Trotz einer Reihe von Vorfällen in der Innenstadt hat sich die Sicherheitslage in Mannheim aus Sicht der Polizei verbessert. Die Zahl der Straftaten sei in den ersten neun Monaten dieses Jahres in der Stadt Mannheim deutlicher gesunken als in anderen Zuständigkeitsbereichen des Polizeipräsidiums. «Auch im Vergleich zur landesweiten Entwicklung fällt der Rückgang in der Quadratestadt überdurchschnittlich aus», teilte die Polizei mit.
Das gelte auch für Straftaten im öffentlichen Raum und in Gaststätten. Vor allem bei Gewalttaten sei ein erheblicher Rückgang festzustellen: «Diese Entwicklung ist mit Blick auf die Sicherheit von Gästen, Beschäftigten sowie Betreiberinnen und Betreibern gastronomischer Einrichtungen positiv zu bewerten», hieß es.
«Diese Entwicklung zeigt, dass die Sicherheitslage anhand belastbarer Daten und nicht allein anhand der öffentlichen Wahrnehmung einzelner Ereignisse beurteilt werden muss», teilte das Präsidium mit. Ziel bleibe es, dass sich Menschen in Mannheim sicher fühlten und sich im Alltag sowie beim Besuch gastronomischer Angebote möglichst unbeschwert bewegen könnten.
Mehrere Straftaten im Gastrobereich
Wenngleich die Polizei Fragen nach der Sicherheit in der Stadt nachvollziehen kann: «Die Explosion in einem Café, die Straftaten im Zusammenhang mit den sogenannten "Daltons" sowie der Fund einer Frauenleiche nach einem Brand in einer Gaststätte Mitte Oktober geben Anlass zu Fragen nach der Sicherheit im öffentlichen Raum und insbesondere in gastronomischen Betrieben.»
Ermittler hatten im September mitgeteilt, dass die international agierende Gruppierung «Daltons» hinter mehreren Bränden im Frühsommer in Mannheim stehen soll. Die Brände standen demnach im Zusammenhang mit Schutzgeldforderungen gegen türkische und türkischstämmige Geschäftsleute.
Am Montag war zudem ein Sprengkörper in einem Mannheimer Café explodiert. Die Polizei ermittelt in alle Richtungen, wer die Tat verübte und wem sie galt.
Polizeivizepräsidentin: «Wir nehmen diese Sorgen ernst»
«Die aktuellen Entwicklungen zeigen, dass sich die Sicherheitslage in Mannheim in wesentlichen Bereichen verbessert hat. Daran arbeiten wir weiter», erklärte Polizeivizepräsidentin Jennifer Lautensack. «Uns ist bewusst, dass schwerwiegende Straftaten bei den Menschen Fragen und Sorgen auslösen. Wir nehmen diese Sorgen ernst. Gleichzeitig ist es wichtig, die Gesamtlage auf Grundlage der polizeilichen Erkenntnisse sachlich einzuordnen.»
Entscheidend ist aus Sicht der Polizei, Straftaten konsequent zu verfolgen. Die Aufklärung sei ungeachtet eines leichten Rückgangs weiter auf einem stabilen Niveau. Ein wichtiger Bestandteil des Sicherheitskonzepts sei der Videoschutz in der Mannheimer Innenstadt. «Auch im Umfeld gastronomischer Betriebe bleibt es ein wichtiges Anliegen, mögliche Gefahren frühzeitig zu erkennen und auf konkrete Lageentwicklungen angemessen zu reagieren», so die Polizei.