Wärmer und sonniger zum Wochenbeginn in Hessen

Offenbach (dpa/lhe) - Nach einem vielerorts wolkigen Sonntag kündigt sich zum Wochenbeginn sommerliches Wetter in Hessen an. Im Tagesverlauf wird es stark bis wechselnd bewölkt, in der Nordhälfte sind einzelne schwache Schauer möglich, wie der Deutsche Wetterdienst in Offenbach mitteilte. Die Temperaturen erreichen 16 bis 21 Grad, in höheren Lagen um 14 Grad.