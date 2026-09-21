Wagen rutscht nach Auffahrunfall von Autotransporter
Ein Kran muss anrücken, um ein halb abgestürztes Auto auf der Autobahn zu bergen. Wie kam es zu dem Unfall mit einem Autotransporter?
Heidelberg (dpa/lsw) - Bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn 5 bei Heidelberg ist ein Wagen halb vom Anhänger eines Autotransporters gerutscht und gegen eine Leitplanke geprallt. Der Fahrer eines Kleintransporters war am frühen Morgen auf den Autotransporter aufgefahren. Bei dem Zusammenstoß wurde der Mann leicht verletzt, wie eine Polizeisprecherin sagte.
Als Folge des Aufpralls löste sich der Anhänger von der Zugmaschine. Das geladene Auto rutschte halb herunter und kollidierte mit der Leitplanke. Laut der Sprecherin entstand ein geschätzter Gesamtschaden von rund 100.000 Euro. Die rechte Spur, auf der der Unfall passierte, war für mehrere Stunden gesperrt. Bei der Bergung hob ein Kran das Auto wieder auf den Anhänger. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.