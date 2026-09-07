Wagen überschlägt sich auf Autobahn: Mann schwer verletzt

Hilzingen (dpa/lsw) - Ein 52 Jahre alter Fahrer ist auf der Autobahn 81 in Hilzingen (Kreis Konstanz) mit seinem Wagen von der Fahrbahn abgekommen und schwer verletzt worden. Er kam am Sonntagabend aus bisher ungeklärter Ursache während eines Spurwechsels von der Fahrbahn ab, woraufhin sich sein Auto mehrfach überschlug, bevor er auf dem Dach liegend zum Stillstand kam, wie die Polizei mitteilte. Der Fahrer sei ins Krankenhaus gebracht worden.