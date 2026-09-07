Unfälle

Wagen überschlägt sich auf Autobahn: Mann schwer verletzt

Ein Mann will mit seinem Auto auf der Autobahn die Spur wechseln. Plötzlich kommt er von der Fahrbahn ab und verunglückt.

Für rund vier Stunden musste die A81 voll gesperrt werden (Symbolbild). Foto: Stefan Puchner/dpa
Für rund vier Stunden musste die A81 voll gesperrt werden (Symbolbild).

Hilzingen (dpa/lsw) - Ein 52 Jahre alter Fahrer ist auf der Autobahn 81 in Hilzingen (Kreis Konstanz) mit seinem Wagen von der Fahrbahn abgekommen und schwer verletzt worden. Er kam am Sonntagabend aus bisher ungeklärter Ursache während eines Spurwechsels von der Fahrbahn ab, woraufhin sich sein Auto mehrfach überschlug, bevor er auf dem Dach liegend zum Stillstand kam, wie die Polizei mitteilte. Der Fahrer sei ins Krankenhaus gebracht worden. 

Der Unfall habe sich zwischen der Anschlussstelle Hilzingen und dem Nordportal des Hohentwieltunnels ereignet. Die Autobahn in Fahrtrichtung Autobahnkreuz Hegau wurde während der Bergungsarbeiten für rund vier Stunden voll gesperrt.

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