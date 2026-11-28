Waldhof und Mannheim teilen die Punkte
Waldhof führt, der VfB gleicht aus – dann fliegt Vincent Thill vom Platz. In der Schlussphase wird es turbulent.
Mannheim (dpa/lsw). Mit einem gerechten Unentschieden haben sich vor 8.090 Zuschauern im Carl-Benz-Stadion der SV Waldhof Mannheim und der VfB Stuttgart II getrennt. Beim 1:1 (1:0) hatte Terrence Boyd Mannheim in Führung gebracht (32.). Den Ausgleich erzielte Tim van der Leij (74.). Waldhofs Vincent Thill musste mit der Gelb-Roten Karte vorzeitig in die Kabine (75.).
In einer chancenarmen ersten Hälfte präsentierten sich die Gäste technisch versiert. Die größte Chance hatte der in Mannheim geborene Jarzinho Malanga, dessen Heber Waldhofs Torhüter Thijmen Nijhuis (22.) parierte. Die Führung für Mannheim resultierte aus einem Freistoß von Jid Okeke aus dem Halbfeld, der im Strafraum Boyd fand. Der Deutsch-Amerikaner nutzte einen Stellungsfehler von Dan-Axel Zagadou zu seinem fünften Saisontreffer aus sechs Metern.
Zu Beginn der zweiten Hälfte verflachte die Partie zunächst mit vielen Fehlern auf beiden Seiten. Die beste Chance, die Führung auszubauen, vergab Lovis Bierschenk, der frei an VfB-Torhüter Jenik van der Felsen scheiterte (70.). Postwendend traf Tim van der Leij nach einer Flanke von Veit Stange per Kopf zum Ausgleich.
Nach der Ampelkarte für Thill drückte der VfB auf den Siegtreffer, so verpasste Ertugrul Yigit nur knapp (89.). Aber auch Julian Ulbricht hätte Mannheim in Führung bringen können, doch seinen Ball rettete Yigit auf der Linie (90.). Masca traf in der Nachspielzeit nur den Pfosten des VfB-Tores. (90.+2).