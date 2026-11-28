Mannheim (dpa/lsw). Mit einem gerechten Unentschieden haben sich vor 8.090 Zuschauern im Carl-Benz-Stadion der SV Waldhof Mannheim und der VfB Stuttgart II getrennt. Beim 1:1 (1:0) hatte Terrence Boyd Mannheim in Führung gebracht (32.). Den Ausgleich erzielte Tim van der Leij (74.). Waldhofs Vincent Thill musste mit der Gelb-Roten Karte vorzeitig in die Kabine (75.).

In einer chancenarmen ersten Hälfte präsentierten sich die Gäste technisch versiert. Die größte Chance hatte der in Mannheim geborene Jarzinho Malanga, dessen Heber Waldhofs Torhüter Thijmen Nijhuis (22.) parierte. Die Führung für Mannheim resultierte aus einem Freistoß von Jid Okeke aus dem Halbfeld, der im Strafraum Boyd fand. Der Deutsch-Amerikaner nutzte einen Stellungsfehler von Dan-Axel Zagadou zu seinem fünften Saisontreffer aus sechs Metern.

Zu Beginn der zweiten Hälfte verflachte die Partie zunächst mit vielen Fehlern auf beiden Seiten. Die beste Chance, die Führung auszubauen, vergab Lovis Bierschenk, der frei an VfB-Torhüter Jenik van der Felsen scheiterte (70.). Postwendend traf Tim van der Leij nach einer Flanke von Veit Stange per Kopf zum Ausgleich.

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