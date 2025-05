Warum ein Sieg für Hagel kein «gmähds Wiesle» ist

Stuttgart (dpa/lsw) - Alles sieht danach aus, als ob Manuel Hagel am 8. März 2026 zum jüngsten Ministerpräsidenten der Landesgeschichte gewählt wird. In einer ganz frischen Umfrage liegt die CDU immerhin elf uneinholbar scheinende Prozentpunkte vor den Grünen. Ein Grund mehr, zu sehen, was dem 37-Jährigen auf dem Weg zur Macht noch in die Quere kommen könnte. Für den Politikwissenschaftler Ulrich Eith von der Uni Freiburg jedenfalls ist die Sache alles andere als ausgemacht: «Der schlechteste Ratschlag, den man Kandidierenden geben kann, ist, sich zu früh der Sache sicher zu sein.»