Was der ADAC über Motorradunfälle weiß
Ein Blick in die Unfallstatistik zeigt, wo die größten Risiken liegen
Frankfurt (dpa/lhe) - Motorradfahrer verunglücken besonders oft. Der ADAC hat Motorradunfälle 2023 ausführlich analysiert. Die wichtigsten Erkenntnisse:
- Gut ein Drittel der Motorradunfälle außerorts sind Alleinunfälle. Bei knapp zwei Dritteln kollidieren die Motorradfahrenden mit anderen Verkehrsteilnehmern.
- Ein erhöhtes Unfallrisiko haben junge Motorradfahrer bis 24 Jahre. Die Verletzungsschwere steigt dagegen mit dem Alter.
- Am häufigsten erleiden die Motorradfahrer Schädel-Hirn-Traumata, Thorax-Traumata und Traumata an den Extremitäten.
- Bei Alleinunfällen sind Fahrfehler die häufigste Unfallursache.
- Bei Kollisionen sind die häufigsten Ursachen: Fehler beim Überholen, zu hohe Geschwindigkeit oder zu geringer Abstand.