Fernunterricht

Wasserschaden in Millionenhöhe: Gymnasium bleibt geschlossen

Nach einem Wasserschaden bleibt das Neue Gymnasium Leibniz in Stuttgart monatelang geschlossen. Noch lernen die Schüler online – doch wo es bald weitergeht, ist offen.

Die Feuerwehr war rund sechs Stunden im Einsatz, um das Wasser aus dem Gebäude zu pumpen. (Symbolbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa
Die Feuerwehr war rund sechs Stunden im Einsatz, um das Wasser aus dem Gebäude zu pumpen. (Symbolbild)

Stuttgart (dpa/lsw) - Nach dem massiven Wasserschaden im Neuen Gymnasium Leibniz in Stuttgart bleibt die Schule mehrere Monate geschlossen. Der entstandene Schaden liegt ersten Schätzungen zufolge im Millionenbereich, wie die Stadt Stuttgart mitteilte. 

Der Wasserschaden im denkmalgeschützten Bonatzbau des Gymnasiums erstreckte sich vom zweiten Stock bis in das Untergeschoss. Bau- und sicherheitstechnische Prüfungen ergaben, dass die betroffenen Räume noch weit über die Herbstferien hinaus nicht für den Unterricht nutzbar sind. Aktuell befinden sich die Schüler des Gymnasiums im Online-Fernunterricht – Übergangslösungen werden geprüft. Ziel sei es, möglichst schnell wieder Präsenzunterricht stattfinden zu lassen, sagte ein Sprecher der Stadt Stuttgart.

Bei dem Großeinsatz der Feuerwehr am Montagmorgen waren Einsatzkräfte rund sechs Stunden mit Tauchpumpen und Wassersaugern im Einsatz gewesen. Unklar ist noch, wie es zu dem Wasserschaden kommen konnte.

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