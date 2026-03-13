Wetter-Vorhersage

Wenig Schnee, viel Regen: Kaum Chancen für Wintersport

Winterjacke wieder raus, aber Skier und Schlitten können wohl überwiegend im Keller bleiben. Das Wochenende wird eher ungemütlich, die Nächte sind teils frostig und es kann viel regnen.

Wolken, trüber Himmel und Regen bestimmen das Wochenendwetter. Foto: Uwe Anspach/dpa
Wolken, trüber Himmel und Regen bestimmen das Wochenendwetter.

Stuttgart (dpa/lsw) - Nass, Schneematsch und mancherorts auch glatt: Wer am Wochenende im Südwesten unterwegs ist, sollte besser Regenjacke und rutschfeste Schuhe bereithalten. Nach der Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) zeigt sich das Wetter in Baden-Württemberg zunächst von seiner regnerischen Seite – und in den höheren Lagen kann sogar Schnee dabei sein. Für Wintersport dürfte es laut DWD-Experten aber eher nicht reichen. 

Regen und Schnee greifen über

Während es heute zunächst noch sonnig ist, ziehen später dichte Wolken, auf, dann fallen am Abend im Nordwesten erste Tropfen. Höchstwerte liegen bei 12 Grad auf der Baar bis 18 Grad am Kaiserstuhl. Mit Regen geht es in der Nacht zum Samstag weiter. In den Hochlagen des Schwarzwaldes geht der Niederschlag den Angaben zufolge dann stellenweise in Schnee über, auch Glätte ist möglich. Auf den Gipfeln des Schwarzwaldes wird es richtig windig, vor allem auf dem Feldberg mit Sturmböen aus Südwest.

Trübes Wetter und bewölkter Himmel bestimmen dann das Wetter tagsüber am Samstag, es regnet vielerorts. Im Bergland oberhalb etwa 600 bis 800 Metern fällt Schnee. Die Höchsttemperaturen erreichen voraussichtlich 6 bis 10 Grad, im höheren Bergland nur um 3 Grad. 

In der Nacht Frost im Bergland

Die Wolken verschwinden auch in der Nacht zum Sonntag nicht - und dann wird es sogar frostig. Erst regnet es, oberhalb von etwa 500 bis 700 Metern gibt es wieder Schnee. Die Temperaturen sinken auf 3 bis 0 Grad, im Bergland sogar auf bis minus 2 Grad. Dort drohe örtlich Glätte durch Schnee oder Schneematsch, heißt es.

Etwas freundlicher und zunehmend trockener wird es erst wieder am Sonntag. Die Höchstwerte liegen laut Prognose in Oberschwaben, im Allgäu und im Bergland bei 5 bis 9 Grad, sonst bei 9 bis 13 Grad. In der Nacht zum Montag ziehen von Westen erneut dichte Wolken auf. Dann könne wieder Regen einsetzen, der teils schauerartig ausfällt, während in höheren Lagen erneut Schnee möglich ist.

