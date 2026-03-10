Polizei

Weniger Messerangriffe im öffentlichen Raum in Hessen

Hessens Innenminister will Messer aus Innenstädten und öffentlichen Verkehrsmitteln verbannen. Die rückläufige Zahl von Messerangriffen in der Öffentlichkeit sieht er als Bestätigung seiner Linie.

Hessens Innenminister Roman Poseck (CDU) sieht den Rückgang der Zahl der Messerangriffe im öffentlichen Bereich als Bestärkung seiner Strategie. (Foto Archiv) Foto: Arne Dedert/dpa
Hessens Innenminister Roman Poseck (CDU) sieht den Rückgang der Zahl der Messerangriffe im öffentlichen Bereich als Bestärkung seiner Strategie. (Foto Archiv)

Gießen (dpa/lhe) - In Hessen ist es im vergangenen Jahr zu weniger Messerangriffen im öffentlichen Raum als im Vorjahr gekommen. Nach Angaben des hessischen Landeskriminalamtes ereigneten sich 371 solcher Taten im Bundesland, im Jahr 2024 hatte es 457 Angriffe gegeben. Auch die Zahl der Opfer ging zurück - und zwar von 554 auf 444. 

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

«Jeder Messerangriff einer zu viel»

«Das ist aus meiner Sicht eine deutliche Bestätigung unserer konsequenten Linie in öffentlichen Bereichen», erklärte Hessens Innenminister Roman Poseck (CDU). Die Zahlen im vergangenen Jahr seien auch niedriger gewesen als die in den Jahren 2023 und 2022. «Trotzdem ist jeder Messerangriff einer zu viel. Deshalb werden wir unsere Anstrengungen hochhalten.»

Von Messern gingen erhebliche Gefahren aus, betonte der Minister. «Sie sind leicht verfügbar und können innerhalb weniger Sekunden zu einer echten Gefahr werden.» Deshalb setze er sich konsequent dafür ein, Messer aus den Innenstädten und aus öffentlichen Verkehrsmitteln zu verbannen, so Poseck.

Ein Baustein dafür sei die Innenstadtoffensive mit erhöhter Polizeipräsenz und vermehrten Kontrollen. Außerdem leisteten Waffenverbotszonen einen wichtigen Beitrag zur Sicherheit der Städte, sagte Poseck.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Städte und Land ziehen positive Bilanz zu Waffenverboten
Kriminalitätsbekämpfung

Städte und Land ziehen positive Bilanz zu Waffenverboten

Rund 750 gefährliche Gegenstände hat allein die Polizei im vergangenen Jahr in Hessens Waffenverbotszonen sichergestellt. Kommunen und Land bewerten sie als wirksames Mittel für mehr Sicherheit.

17.02.2026

Hessen: Messer- und Waffenverbotszone auf ÖPNV ausgeweitet
Sicherheit

Hessen: Messer- und Waffenverbotszone auf ÖPNV ausgeweitet

Es gilt eine neue Verordnung für das Mitführen von Messern und Waffen im hessischen ÖPNV. Was erlaubt und was verboten ist.

07.02.2025

Hessen weitet Waffenverbotszone auf ÖPNV aus
Waffen

Hessen weitet Waffenverbotszone auf ÖPNV aus

Messer, Schusswaffen und Co.: Im hessischen Nahverkehr gilt nun ein Waffenverbot. Auch einige Städte haben bereits solche Zonen eingerichtet.

07.02.2025

Zahl der Messerangriffe in Hessen auf Vorjahresniveau
Innere Sicherheit

Zahl der Messerangriffe in Hessen auf Vorjahresniveau

Von Messern geht eine erhebliche Gefahr aus, warnt Hessens Innenminister Poseck. 2023 gab es bei rund 2.190 Attacken viele Verletzte und auch Tote. Wie haben sich die Zahlen in diesem Jahr entwickelt?

27.12.2024

Minister Poseck will «Messer aus den Innenstädten verbannen»
Kriminalität

Minister Poseck will «Messer aus den Innenstädten verbannen»

Angesichts der Zunahme gefährlicher Messerangriffe will Hessens Innenminister Poseck gegensteuern. Nötig dafür ist aus seiner Sicht ein ganzes Bündel von Maßnahmen.

14.08.2024