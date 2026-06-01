Wetter beruhigt sich zum Wochenstart zunächst
Die Gewitter vom Wochenende haben sich am Montag endgültig von Hessen verabschiedet – es wird ein freundlicher Tag mit Sonne und ein paar Wolken. Am Dienstag kann es wieder ungemütlich werden.
Offenbach (dpa/lhe) - Nach einem teils turbulenten Wochenende in Hessen mit Blitz und Donner startet die neue Woche mit ruhigerem Wetter. Der Himmel ist wechselnd bewölkt, es werden nur vereinzelte Schauer erwartet, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte. Die Luft erwärmt sich den Vorhersagen zufolge auf 21 bis 26 Grad, in Hochlagen auf etwa 18 Grad.
In der Nacht zum Dienstag bleibt es demnach noch niederschlagsfrei bei Tiefstwerten zwischen 13 und 9 Grad, bevor im Tagesverlauf erneut Gewitter mit Starkregen aufziehen können. Die Tageshöchstwerte liegen am Dienstag ebenfalls voraussichtlich bei 21 bis 26 Grad, wie der DWD mitteilte.