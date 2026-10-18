Wetterbesserung zum Start in die Woche

Offenbach (dpa/lhe) - Temperaturen von maximal acht bis zwölf Grad gibt es in Hessen. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) ist es überwiegend stark bewölkt bis bedeckt. Zeitweise fällt etwas Regen. Auf den höchsten Bergen erreichen die Werte sechs Grad. In Gipfellagen ist es teils böig auffrischend. Sonst gibt es schwachen bis mäßigen Nordostwind.