Wetterbesserung zum Start in die Woche
Erst kühl, dann freundlicher. Nach dicken Wolken und Regen am Wochenende zeigt sich am Montag wieder etwas die Sonne.
Offenbach (dpa/lhe) - Temperaturen von maximal acht bis zwölf Grad gibt es in Hessen. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) ist es überwiegend stark bewölkt bis bedeckt. Zeitweise fällt etwas Regen. Auf den höchsten Bergen erreichen die Werte sechs Grad. In Gipfellagen ist es teils böig auffrischend. Sonst gibt es schwachen bis mäßigen Nordostwind.
Am Montag präsentiert sich das Wetter lauf DWD nach Nebelauflösung teils heiter und weitgehend niederschlagsfrei. Im Norden von Hessen kann es auch stärker bewölkt sein. Die Höchstwerte erreichen 12 bis 17 Grad. Es weht ein schwacher bis mäßiger Ostwind.