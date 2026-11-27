Gießen (dpa/lhe) - Eine chaotische Fahrt durch die Gießener Innenstadt mit mehreren Verletzten hat vor knapp einem Jahr für Entsetzen in der mittelhessischen Stadt gesorgt. Jetzt soll in einem sogenannten Sicherungsverfahren das Urteil gegen den Autofahrer fallen, der laut psychiatrischem Gutachter zum Tatzeitpunkt eine akute Psychose hatte. Die Staatsanwaltschaft hält den Mann für gefährlich und will seine dauerhafte Unterbringung in einer Psychiatrie erreichen. Das Urteil wird im Tagesverlauf erwartet.

Wie lief die Chaos-Fahrt ab?

Sie ereignete sich am frühen Abend des 22. Dezember unweit des Gießener Weihnachtsmarktes in der zum Tatzeitpunkt äußerst belebten Innenstadt. Mit Hilfe von Zeugenaussagen konnte der Ablauf der Fahrt während des knapp dreimonatigen Prozesses vor dem Gießener Landgericht minutiös rekonstruiert werden.

So soll der Mann, der nicht vorbestraft ist, zunächst mit hoher Geschwindigkeit mit einem ersten Auto zusammengestoßen sein. Dann soll er auf die Gegenspur gewechselt haben und gezielt auf einen geparkten Wagen aufgefahren sein. Dieser wurde durch die Wucht des Aufpralls in Richtung einer Bushaltestelle geschleudert, wo er eine Passantin erfasste. Die Frau, die im Verfahren Nebenklägerin ist, erlitt mehrere Knochenbrüche und musste in ein künstliches Koma versetzt werden, noch heute leidet sie an den Folgen der Tat.

Newsletter Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt. Email Registrieren Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Danach soll der Fahrer erneut beschleunigt haben, über einen Gehweg weitergefahren sein und zwei weitere Menschen leicht verletzt haben. Zeugen schilderten während der Verhandlung teils, sie hätten sich nur knapp vor dem Auto in Sicherheit bringen können. Nachdem der Mann noch mit einem weiteren geparkten Wagen zusammengestoßen sein soll, konnte die Polizei ihn schließlich festnehmen.

Wie lauten die Vorwürfe gegen den Beschuldigten?

Dem Mann wird versuchter Mord, gefährliche Körperverletzung und gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr zur Last gelegt. Staatsanwalt Tom Bayer sagte in seinem Plädoyer, der Täter habe das Auto als Waffe im Straßenverkehr gegen Menschen eingesetzt, damit sei ein Mordmerkmal gegeben. Den Tod der Passantin an der Bushaltestelle habe der Mann zumindest billigend in Kauf genommen.

Wie wird die Schuldfähigkeit eingeschätzt?

Schon vor Beginn der Hauptverhandlung ging die Staatsanwaltschaft davon aus, dass der Mann die Tat vermutlich im Zustand der Schuldunfähigkeit begangen habe. Ein psychiatrischer Gutachter stufte ihn später als «unberechenbar» ein. Bei der Tat habe er sich in einer akuten Psychose befunden, seine Einsichtsfähigkeit sei vermutlich nicht vorhanden gewesen. Die Voraussetzungen für eine Unterbringung des Mannes in einer Psychiatrie sah der Gutachter als gegeben an.

Was fordern Staatsanwalt und Verteidiger für den Beschuldigten?

Staatsanwalt Tom Bayer beantragte die Unterbringung des Beschuldigten in der Psychiatrie. Im unbehandelten Zustand seien weitere Straftaten solcher Art von dem Mann zu erwarten. Der Verteidiger erklärte, man habe den Anträgen der Staatsanwaltschaft nichts hinzuzufügen.

Welche Besonderheiten gelten für Sicherungsverfahren?