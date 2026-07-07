Brand mit Millionenschaden

Wieder Brand auf Stuttgarter Großmarkt - schnell gelöscht

Wieder Flammen auf dem Stuttgarter Großmarkt: Die Feuerwehr verhindert Schlimmeres. Wie geht es weiter?

Zerstörte Hallen zeugen vom Großbrand. Foto: Christoph Schmidt/dpa
Zerstörte Hallen zeugen vom Großbrand.

Stuttgart (dpa/lsw) - Auf dem Stuttgarter Großmarkt hat es erneut gebrannt. Am Dienstagabend habe es Flammen und Rauch an einer Lagerhalle gegeben, teilte die Feuerwehr mit. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte ein Übergreifen auf weitere Gebäudeteile verhindert werden, wie es hieß. Der Brand sei gegen 19.50 Uhr entstanden und gegen 22.30 Uhr gelöscht gewesen. Im weiteren Verlauf der Nacht werde die Brandstelle immer wieder kontrolliert.

Auf dem Großmarkt war am Freitagabend ein Feuer ausgebrochen. Es verursachte nach ersten Schätzungen einen Schaden im zweistelligen Millionenbereich. Zwei Hallen seien vollständig niedergebrannt, hatte ein Feuerwehrsprecher gesagt. Die Brandursache war noch unklar. Nach rund 60 Stunden hatten die Einsatzkräfte «Feuer aus». 

Feuerwehrleute waren danach noch für Aufräumarbeiten auf dem Gelände. Ein privates Unternehmen sollte den Brandschutt beseitigen. Am Mittwoch würden die Abrissarbeiten weiter intensiviert, teilte die Feuerwehr am Abend mit.

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