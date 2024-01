Winterlicher Wochenauftakt: Es kann glatt werden

Offenbach (dpa/lhe) - Die neue Woche startet in Hessen mit winterlichem Wetter. Der Montag bringe neue Niederschläge, meist als Schnee, im Tagesverlauf in tieferen Lagen auch als Schneeregen, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Sonntag mit. Gebietsweise könne es glatt werden bei maximal drei Grad. In höheren Lagen bleiben die Temperaturen laut DWD im Minusbereich. Am Dienstag sind nach anfänglich vereinzelten Schneeschauern auch Auflockerungen der Wolkendecke drin.