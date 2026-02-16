Wetterprognose

Winterliches Wetter zum Rosenmontag in Hessen

Schnee im Norden, Schauer und Temperaturen nur knapp über null: Zum Höhepunkt der närrischen Tage zeigt sich das Wetter in Hessen unbeständig.

Es soll schneien in Hessen. Foto: Helmut Fricke/dpa
Es soll schneien in Hessen.

Offenbach (dpa/lhe) - Am Rosenmontag zeigt sich das Wetter in Hessen ebenso launisch wie die fünfte Jahreszeit: Zunächst schneit es vor allem im Norden Hessens. Bis zum Vormittag kommen ein bis drei Zentimeter Schnee zusammen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

 Danach ziehen die Flocken nordostwärts ab, es folgen Schauer. Die Temperaturen steigen laut der Vorhersage auf drei bis sechs Grad, im Süden sind es örtlich bis zu acht Grad, in Hochlagen maximal um die null Grad. Dazu weht ein mäßiger Wind aus Südwest. Warme Kostüme sind für Karnevalisten keine schlechte Idee.

In der Nacht zum Dienstag gehen die Temperaturen auf drei bis null Grad zurück, im Bergland bis minus zwei Grad, stellenweise könne es glatt werden. 

Auch am Dienstag bleibt es laut DWD wolkig mit weiteren Schauern. 

Am Aschermittwoch ist wechselnd bewölkt, einzelne letzte Schneeschauer sind noch möglich. Die Höchstwerte liegen bei bis zu sechs Grad.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Winterliches Wetter zum Rosenmontag - Schnee, Regen, Glätte
Wetter

Winterliches Wetter zum Rosenmontag - Schnee, Regen, Glätte

Die Jecken am Rhein müssen sich auf einen ungemütlichen Mix aus Regen, nassem Schnee und Wind einstellen. Im Nordosten hingegen dominieren winterliche Bedingungen mit Dauerfrost.

16.02.2026

Wechselhaftes Wetter mit Schauern in Hessen erwartet
Wetterprognose

Wechselhaftes Wetter mit Schauern in Hessen erwartet

Das Wetter soll in Hessen in den kommenden Tagen recht launisch bleiben. Bei den Höchsttemperaturen ist allerdings wenig Bewegung drin.

13.09.2025

Wetter

Mildes Wetter und gebietsweise Schauer an Rosenmontag

Rosenmontag können sich die Menschen in Hessen auf mildes Wetter einstellen. Gebietsweise soll es allerdings schauern.

12.02.2024

Vorhersage

Rosenmontag mit Regenrisiko

Wo bleibt der Winter? Deutschlands Karnevalisten können sich bei den Umzügen teils auf zweistellige Temperaturen freuen. Und auch auf regenfreies Feiern?

11.02.2024

Deutscher Wetterdienst

Wolken und Regen an Rosenmontag

Hessens Karnevalisten können sich bei den Umzügen auf milde Temperaturen freuen. Doch der DWD rät zu einer besonderen Kopfbedeckung.

11.02.2024