Winterliches Wetter zum Rosenmontag in Hessen
Schnee im Norden, Schauer und Temperaturen nur knapp über null: Zum Höhepunkt der närrischen Tage zeigt sich das Wetter in Hessen unbeständig.
Offenbach (dpa/lhe) - Am Rosenmontag zeigt sich das Wetter in Hessen ebenso launisch wie die fünfte Jahreszeit: Zunächst schneit es vor allem im Norden Hessens. Bis zum Vormittag kommen ein bis drei Zentimeter Schnee zusammen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte.
Danach ziehen die Flocken nordostwärts ab, es folgen Schauer. Die Temperaturen steigen laut der Vorhersage auf drei bis sechs Grad, im Süden sind es örtlich bis zu acht Grad, in Hochlagen maximal um die null Grad. Dazu weht ein mäßiger Wind aus Südwest. Warme Kostüme sind für Karnevalisten keine schlechte Idee.
In der Nacht zum Dienstag gehen die Temperaturen auf drei bis null Grad zurück, im Bergland bis minus zwei Grad, stellenweise könne es glatt werden.
Auch am Dienstag bleibt es laut DWD wolkig mit weiteren Schauern.
Am Aschermittwoch ist wechselnd bewölkt, einzelne letzte Schneeschauer sind noch möglich. Die Höchstwerte liegen bei bis zu sechs Grad.