Wohnhaus in Bad Schwalbach nach Kellerbrand unbewohnbar
Dichter Rauch dringt aus allen Stockwerken, zwei Menschen müssen über Leitern gerettet werden. Warum das Mehrfamilienhaus in Bad Schwalbach vorerst nicht bewohnbar ist.
Bad Schwalbach (dpa/lhe) - Bei einem Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus in Bad Schwalbach (Rheingau-Taunus-Kreis) hat die Feuerwehr zwei Menschen über Leitern gerettet. Insgesamt waren 13 Bewohnerinnen und Bewohner von dem Brand betroffen, wie die Feuerwehr mitteilte. Sechs von ihnen erlitten leichte Verletzungen, die übrigen Bewohner blieben unverletzt.
Die Feuerwehr war am Samstagnachmittag zu dem Gebäude an der Aarstraße alarmiert worden. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte drang bereits dichter Rauch aus allen Stockwerken. Eine Person war demnach im Dachgeschoss eingeschlossen und wurde mit einer Drehleiter gerettet. Eine weitere Person wurde von einem Vordach aus mit einer Leiter in Sicherheit gebracht. Auch eine Katze wurde gerettet. Insgesamt waren 130 Einsatzkräfte im Einsatz.
Der Brandherd befand sich nach Angaben der Feuerwehr in einem Kellerverschlag. Das Mehrfamilienhaus ist den Angaben nach vorerst nicht bewohnbar. Die Stadt Bad Schwalbach brachte die Bewohner in einer Notunterkunft unter. Auch die Notfallseelsorge war vor Ort.
Die Polizei ermittelt zur Brandursache. Angaben zur Ursache und zur Schadenshöhe lagen zunächst nicht vor.