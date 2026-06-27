Keine Verletzten

Wohnung in Kassel in Brand geraten - 90.000 Euro Schaden

In einem Mehrfamilienhaus mit 33 Mietparteien bricht in der Nacht im Erdgeschoss ein Feuer aus. Die Einsatzkräfte bringen das Feuer unter Kontrolle, ohne dass weitere Wohnungen beschädigt werden.

Der Brand war laut Polizei in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Innenstadt von Kassel ausgebrochen. (Symbolbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa
Der Brand war laut Polizei in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Innenstadt von Kassel ausgebrochen. (Symbolbild)

Kassel (dpa/lhe) - Bei einem nächtlichen Brand in Kassel ist eine Wohnung in einem Haus mit 33 Mietparteien in Flammen aufgegangen. Der Brand sei gegen 3.50 Uhr in einer Wohnung im Erdgeschoss ausgebrochen, teilte das Polizeipräsidium Nordhessen mit. Verletzt wurde bei dem Feuer den Angaben zufolge niemand.

Der Bewohner habe sich bei Ausbruch des Brandes nicht in der Wohnung aufgehalten, hieß es. Was den Brand genau ausgelöst hat, ist laut einem Sprecher der Polizei noch unklar. Die übrigen Wohnungen seien weiterhin bewohnbar. 

Einer Schätzung zufolge entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 90.000 Euro.

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