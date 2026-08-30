Wohnung in Stuttgarter Mehrfamilienhaus ausgebrannt
Nach dem Brand in dem Mehrfamilienhaus ist ein ganzes Stockwerk nicht mehr bewohnbar. Feuerwehrleute retteten einen Menschen aus dem Gebäude.
Stuttgart (dpa/lsw) - Beim Brand in einer Wohnung im fünften Stock eines Mehrfamilienhauses in Stuttgart ist ein Mensch verletzt worden. Die Wohnung brannte am Samstag komplett aus, wie die Polizei mitteilte. Feuerwehrleute brachten demnach einen Menschen nach draußen. Er habe eine leichte Rauchvergiftung erlitten, hieß es weiter.
Weitere Bewohner hätten sich selbst in Sicherheit gebracht. Der fünfte Stock sei nicht mehr bewohnbar, so die Polizei. Das Geschoss müsse nun belüftet werden. Zudem sei der Strom abgestellt worden. Wie viele Bewohner von dem Brand betroffen waren, war zunächst unklar.
Feuerwehrleute löschten den Brand. Dazu öffneten die Einsatzkräfte auch Teile des Dachs. Warum das Feuer ausbrach, war zunächst unklar. Ebenso machten die Ermittler keine Angaben zur Höhe des Schadens.