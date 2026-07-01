Bahn

Zug kollidiert mit herabfallendem Felsbrocken

Die Menschen in dem Regionalexpress in Richtung Ulm bleiben unverletzt. Die Strecke ist aktuell gesperrt. Wie es jetzt weitergeht.

Laut Polizei wurde bei dem Zusammenstoß niemand verletzt. (Archivbild) Foto: Daniel Karmann/dpa
Laut Polizei wurde bei dem Zusammenstoß niemand verletzt. (Archivbild)

Beuron (dpa/lsw) - Ein Regionalexpress ist im Kreis Sigmaringen mit einem herabfallenden Felsbrocken kollidiert. Laut Bundespolizei stürzte der Felsen im Gemeindebereich Beuron auf die Gleise und die Landstraße, die parallel dazu verläuft. Die 21 Fahrgäste und das Zugpersonal, die in Richtung Ulm unterwegs waren, wurden demnach nicht verletzt und von einem Bus abgeholt. Der Schaden am Zug und den Gleisen könne noch nicht beziffert werden, teilte die Bundespolizei mit. Die Strecke ist demnach gesperrt, ein Ersatzverkehr wurde eingerichtet.

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