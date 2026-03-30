Verdächtige weiter flüchtig

Zwei Einbrecher nach Flucht durch zwei Bundesländer gefasst

Vier maskierte Männer drangen in ein Haus ein. Zwei wurden nach einer Fahndung über zwei Bundesländer hinweg festgenommen, zwei entkamen in ein Waldgebiet. Die Polizei sucht weiter.

Die hessische Polizei stoppte das Fahrzeug auf einem Parkplatz bei Darmstadt. (Symbolbild) Foto: Boris Roessler/dpa
Die hessische Polizei stoppte das Fahrzeug auf einem Parkplatz bei Darmstadt. (Symbolbild)

Kist (dpa/lby) - Nach einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Kist (Landkreis Würzburg) hat die Polizei zwei Tatverdächtige festgenommen. Zwei weitere Männer sind noch auf der Flucht, wie die Polizei mitteilte.

Vier Männer sollen sich am Freitagabend gewaltsam über ein Kellerfenster Zugang zu dem Haus verschafft und anschließend die Räume durchsucht haben. Ein Nachbar beobachtete mehrere maskierte Menschen, die das Gebäude verließen und in ein Auto stiegen.

Hessische Polizei stoppte das Fahrzeug

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Im Rahmen einer Fahndung entdeckten Polizisten das Fahrzeug später auf der Autobahn 3. Hessische Einsatzkräfte stoppten es schließlich auf einem Parkplatz an der Autobahn 5. Zwei Verdächtige wurden festgenommen, zwei weitere flüchteten zu Fuß in ein Waldgebiet.

Bei den Festgenommenen handelt es sich um zwei Männer im Alter von 20 und 38 Jahren. Ein Ermittlungsrichter ordnete Untersuchungshaft an. Die Höhe des Schadens ist noch unklar.

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