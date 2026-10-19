Polizei ermittelt

Zwei Firmenmitarbeiter bei Arbeitsunfall in Limburg verletzt

Die Feuerwehr sichert die Einsatzstelle, zwei Verletzte werden ausgeflogen. Welche Substanz die Männer berührt haben, ist noch unklar. Gefahr für die Bevölkerung bestand nicht.

Die Feuerwehr ergriff Maßnahmen zur Sicherung der Einsatzstelle und zur Gefahrenabwehr. (Symbolbild) Foto: Sabina Crisan/dpa
Die Feuerwehr ergriff Maßnahmen zur Sicherung der Einsatzstelle und zur Gefahrenabwehr. (Symbolbild)

Limburg (dpa/lhe) - Bei einem Arbeitsunfall in Limburg sind nach Angaben der Polizei zwei Mitarbeiter einer Firma verletzt worden. Nach ersten Ermittlungen gerieten die Männer im Alter von 18 und 38 Jahren am Mittag in Kontakt mit einer bislang unbekannten Substanz. Nach medizinischer Erstversorgung wurden sie mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. Es habe zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr für die Bevölkerung bestanden, teilten die Beamten mit.

Die Feuerwehr sicherte laut Polizei die Einsatzstelle im Stadtteil Lindenholzhausen ab und ergriff auch Maßnahmen zur Gefahrenabwehr. In die Ermittlungen wurde auch das zuständige Amt für Arbeitsschutz eingeschaltet.

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