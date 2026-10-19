Zwei Firmenmitarbeiter bei Arbeitsunfall in Limburg verletzt

Limburg (dpa/lhe) - Bei einem Arbeitsunfall in Limburg sind nach Angaben der Polizei zwei Mitarbeiter einer Firma verletzt worden. Nach ersten Ermittlungen gerieten die Männer im Alter von 18 und 38 Jahren am Mittag in Kontakt mit einer bislang unbekannten Substanz. Nach medizinischer Erstversorgung wurden sie mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. Es habe zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr für die Bevölkerung bestanden, teilten die Beamten mit.