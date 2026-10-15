Unfall

Zwei Schwerverletzte bei Frontalzusammenstoß

Am Mittwochabend gerät ein 20 Jahre alter Mann in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn - dort kommt ihm ein Auto entgegen.

Der Mann und die Frau wurden in Krankenhäuser gebracht. (Symbolbild) Foto: Robert Michael/dpa
Der Mann und die Frau wurden in Krankenhäuser gebracht. (Symbolbild)

Dillenburg (dpa/lhe) - Bei einem Autounfall in der Nähe von Dillenburg sind zwei Menschen schwer verletzt worden. Der 20 Jahre alte Mann und die 31 Jahre alte Frau waren am frühen Mittwochabend frontal mit ihren Autos zusammengestoßen, wie die Polizei mitteilte. Demnach war der Mann zuvor in einer Kurve vermutlich mit nicht angepasster Geschwindigkeit auf die Gegenfahrbahn geraten. Beide wurden den Angaben zufolge vom Unfallort zwischen den Ortschaften Dillenburg-Oberscheld und Eschenburg-Hirzenhain in Krankenhäuser gebracht. Der entstandene Schaden wird auf etwa 40.000 Euro geschätzt. Die Strecke im Lahn-Dill-Kreis war mehrere Stunden gesperrt.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Auto gerät in Gegenverkehr - Zwei Menschen schwer verletzt
Lahn-Dill-Kreis

Auto gerät in Gegenverkehr - Zwei Menschen schwer verletzt

Vermutlich fährt ein 20-Jähriger zu schnell in die Kurve. Er verliert die Kontrolle über seinen Wagen - mit schlimmen Folgen.

14.10.2026

Auto gerät in Kurve auf Gegenfahrbahn - Motorradfahrer tot
Tödlicher Unfall

Auto gerät in Kurve auf Gegenfahrbahn - Motorradfahrer tot

Ein Auto kommt in der Kurve von der Spur ab, ein Motorradfahrer stirbt noch am Unfallort. Die Polizei bittet um Hinweise.

03.05.2026

Fünf Schwerverletzte bei Frontalzusammenstoß
Odenwaldkreis

Fünf Schwerverletzte bei Frontalzusammenstoß

Ein Auto gerät in den Gegenverkehr: Bei einem Unfall auf der B45 im Odenwald werden mehrere Menschen schwer verletzt. Auch ein Rettungshubschrauber ist im Einsatz.

25.04.2026

Gießen

Zwei Schwerverletzte bei Frontalzusammenstoß

Bei Lich stoßen auf einer Landstraße zwei Autos zusammen. Zwei Menschen erleiden schwere Verletzungen, die Insassen eines dritten Fahrzeugs kommen mit dem Schrecken davon.

12.03.2024

Unfälle

Zwei Schwerverletzte bei Frontalzusammenstoß

26.12.2023