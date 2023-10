Zwei Verletzte in umgekipptem Wohnmobil

Amöneburg (dpa/lhe) - Im mittelhessischen Amöneburg (Landkreis Marburg-Biedenkopf) ist ein Wohnmobil in einen Graben geraten und umgekippt. Zwei Menschen, die sich dabei im Innenraum befanden, wurden durch den Unfall leicht verletzt, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Die beiden seien von Rettungskräften befreit und anschließend in ein Krankenhaus gebracht worden. Für die Bergung des Wohnmobils musste den Angaben zufolge ein Kran angefordert werden. Die betroffene Straße neben dem Graben war deshalb vorübergehend voll gesperrt. Der genaue Unfallhergang ist laut der Polizei noch unklar.