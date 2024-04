Am Freitag startet die „Weinheimer Woche“

Geschäftiges Treiben herrscht am Donnerstag in den Messezelten und auf dem gesamten Gelände der „Weinheimer Woche“. Die 120 Aussteller und ihre Mitarbeiter legen letzte Hand an, packen Ware aus und hängen Banner auf, um ihre Stände im besten Licht zu präsentieren.

Foto: Iris Kleefoot Der Stand von Getränke-Müller ist schon bestens ausgestattet.

Die Tore der Handels-, Handwerks- und Gewerbemesse öffnen sich für die Gäste am heutigen Freitag um 10 Uhr. Um 12 Uhr gibt Weinheims Oberbürgermeister Manuel Just den offiziellen Startschuss im großen Festzelt. Die Tische stehen dort bereits am Donnerstag in Reih und Glied, geschmückt mit weiß-blauen Bändern und Kapmargeriten. „In dieser Festhalle steckt ganz viel Liebe“, weiß Projektleiter Dieter Link von der Firma RW Messen und Events. Er nimmt sich kurz für einen kleinen Rundgang Zeit, obwohl sein Telefon schier ununterbrochen klingelt. Es gibt noch viel zu organisieren für die zweite Auflage der Messe, die mit einigen Kurskorrekturen die Massen anlocken soll.

Foto: Iris Kleefoot Die Stadt Weinheim will sich als einer von 120 Ausstellern von ihrer besten Seite zeigen.

Ein Coup: der freie Eintritt an allen Messetagen. Lediglich die beiden Konzerte – am Freitag mit der „Mountain Crew“ und am Samstag mit „The Alien Brainsuckers“ – kosten Geld.

Foto: Iris Kleefoot Axel Janicki von der Firma ESS aus Lampertheim unter einem Borgen aus Solarzellen.

„Wir sind stark aufgestellt“, ist sich Dieter Link sicher, der sich zusammen mit Roland Müller, dem Vorsitzenden des Gewerbevereins, auf ereignisreiche Tage freut.

Foto: Iris Kleefoot Im großen Festzelt schmücken Dietmar Hofmann und Nicole Beisel die Pfeiler der Bühne.

An Angeboten wird es nicht mangeln: Einheimische, regionale und überregionale Aussteller präsentieren sich in diesem Jahr in fünf beheizten Hallen und im großen Außenbereich. Hier ist für jede Zielgruppe etwas dabei. Das Spektrum umfasst die Bereiche Bauen/Renovieren/Sanieren, Haus und Garten, Wohnen und Ambiente, Automobile und Caravaning, E-Mobilität, Freizeit und Tourismus, Finanzen und Immobilien, Sport und Gesundheit, Genusswelt, Mode, Beauty und mehr.

Foto: Iris Kleefoot Timo Emmler baut den Stand der Weinheimer Stadtwerke auf.

Die Weinheimer Woche auf dem Parkplatz des Sepp-Herberger-Stadions ist von Freitag, 19., bis Sonntag, 21. April, von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Für die Messegäste stehen die Parkplätze am Waidsee kostenlos zur Verfügung. Direkt am Messegelände gibt es Behindertenparkplätze und Fahrradabstellplätze.

Weitere Infos gibt es im Internet unter www.weinheimer-gewerbemesse.de