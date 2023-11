Baumaschinen und Elektrokabel gestohlen

Unbekannte Täter verschafften sich in der Zeit von Freitag, 17 Uhr, bis Montag, 06.30 Uhr, Zutritt auf ein Firmengelände in der Straße Neuzeilsheim. Dort entwendeten die Unbekannten gleich mehrere in Fahrzeugen gelagerte Baumaschinen sowie Elektro - und Kommunikationskabel. Über die Höhe des Schadens kann noch keine Aussage getroffen werden.