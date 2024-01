Die Menschen bei der Hand nehmen

Bürgermeister Milan Mapplassary nimmt die Diskussion um die Nutzung des ehemaligen Jugendhauses in Nieder-Liebersbach für die Unterbringung von Flüchtlingen zum Anlass, um auf die Verantwortung aller für die Integration dieser Menschen hinzuweisen. Zwar sei in dieser Hinsicht auch die Politik vor Ort gefragt, aber eben nicht allein. Jeder Einzelne müsse darüber nachdenken, welchen Beitrag er zum Gelingen der Integration leisten könne. Gleichzeitig weist der Rathauschef die in der Online-Petition (wir berichteten) geäußerten Vorwürfe zurück. Nicht zuletzt erinnerte Mapplassary daran, dass das Jugendhaus nach der Krise einer gemeindlichen, sozialen Nutzung zugeführt werden könne.