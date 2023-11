Auf einem kleinen Regal in Sabrina Besslers Wohnung liegen zwei Kronen. Die größere von beiden kann sie nicht mehr offiziell tragen, und das kleinere Krönchen daneben kann noch nicht auf ihr Haupt. Die Amtszeit als Repräsentantin des Lützelsachsener Weins, die sie zusammen mit Winzerkönigin Jennifer Geißler und Nadine Schmitt im Dreigestirn genoss, endete am 30. September beim Krönungsabend des Lützelsachsener Winzerfestes. Nur sieben Wochen später, am Samstag, 18. November, wird sie bei der Inthronisation der Karnevalsgesellschaft Weinheimer Blüten im NH-Hotel zur Blütenprinzessin.

Termine der Blüten Samstag, 11. November, 11.11 Uhr: Kampagneneröffnung bei der Reiterin am Eingang der Fußgängerzone Weinheim

bei der Reiterin am Eingang der Fußgängerzone Weinheim Samstag, 18. November, 19 Uhr: Eröffnungsball mit Inthronisation der Blütenprinzessin im NH-Hotel in Weinheim

mit Inthronisation der Blütenprinzessin im NH-Hotel in Weinheim Samstag, 20. Januar, 18 Uhr: Märchenhafte Ballnacht in der Stadthalle in Weinheim

in der Stadthalle in Weinheim Samstag, 3. Februar, Fastnachtssitzung in der Stadthalle in Weinheim

in der Stadthalle in Weinheim Sonntag, 4. Februar, 14.11 Uhr: AWO-Fastnachtssitzung in der Stadthalle in Weinheim

in der Stadthalle in Weinheim Sonntag, 11. Februar, 14.11 Uhr: Kindermaskenball im Rolf-Engelbrecht-Haus in Weinheim

Neue Herausforderung für Sabrina Bessler

Als Lützelsachsens Ortsvorsteherin Doris Falter den Weinheimer Karnevalisten auf der Suche nach einer neuen Blütenkönigin unter die Arme griff, erhielt sie im Frühsommer von der 27-jährigen Frau aus Lützelsachsen die Zusage. „Das ist eine neue Herausforderung, die mich animiert“, sagt Sabrina Bessler. Die Fastnachtszeit genoss sie auch in den vergangenen Jahren privat, wenn sie beim TSG-Fasching oder bei der Marktplatzfastnacht in Weinheim kostümiert unterwegs war. Dieses Jahr muss sie sich nun um ein Fastnachtskostüm keine Gedanken machen.

Erst am Tag ihrer Inthronisation wird sie das Geheimnis um eines ihrer beiden Ballkleider lüften. Für die passenden Frisuren bei ihren Auftritten kann sie sich vertrauensvoll an ihre Tante Susanne Bessler wenden, die in ihrem Frisurenatelier in Trösel die passende Prinzessinnenfrisur für den jeweiligen Auftritt zaubert. Der Terminkalender der Verwaltungsangestellten im gehobenen Dienst ist bereits mit Auftritten als Blütenprinzessin gefüllt. Neben Philippsburg, Baden Baden oder Speyer taucht natürlich auch Cavaillon auf. „Unsere französischen Freunde haben schon meinen Namen erfragt, um einen passenden Motivwagen für den Corso im kommenden Jahr bauen zu können“, erzählt die Blütenprinzessin in Spe und freut sich schon auf ihren Auftritt in der südfranzösischen Partnerstadt.

Waches Auge aufs Zepter

„Die Weinheimer Blüten haben ein großes Netzwerk“, sagt Sabrina. Bei Bällen, Sitzungen und Festumzügen wird sie auch selbst Erinnerungsfotos mit dem Smarthone schießen und die Internetabteilung der „Blüten“ mit Bildern für Berichte in Sozialen Medien füttern. Auch am heutigen Samstag will sie um 11.11 Uhr bei der Eröffnung der Kampagne dabei sein und am Eingang der Fußgängerzone die noch amtierende Blütenprinzessin Christina I. unterstützen. Von ihr wurde Sabrina Bessler auch schon in das Zeremoniell einer Blütenprinzessin eingewiesen. Das Zepter darf man niemals aus den Augen lassen, und bei der Dekorierung eines zu Ehrenden mit dem Fastnachtsorden sind einige Dinge zu beachten.

Sportliche Prinzessin

Die Weinheimer Blüten werden ab dem 18. November von einer sehr vielseitig interessierten, sportlich aktiven Prinzessin regiert. In ihrer Tiefgarage wartet eine Kawasaki ER-6n auf Ausfahrten im nächsten Sommer. Den Weinheimer Herbstlauf hat Sabrina Bessler – inzwischen Mitglied einer Laufgruppe – noch etwas über eine Stunde absolviert. Nächstes Jahr peilt sie eine Zeit um eine Stunde an. Außerdem steht sie gerne auf Skiern und fährt schwungvoll ins Tal.

Der fließende Wechsel von den Aufgaben im Reich von Gott Bacchus zur Repräsentantin im Reich von Gott Jokus wird Sabrina nicht schwerfallen. Begleitet wird sie nicht nur mental von ihren Eltern und Freunden, die sich schon auf den Eröffnungsball der „Blüten“ freuen. Die designierte Hoheit augenzwinkernd: „Da wird noch nach den passenden Kleidern geschaut.“