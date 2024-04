Gibt es das Aprilwetter wirklich?

Von 27 Grad und Sonnenschein zu Hagel und Sturmböen - und das in wenigen Tagen: Im April 2024 wartete bisher in Weinheim, an der Bergstraße und im Odenwald mit bestem Aprilwetter auf. Aber ist das Aprilwetter nur eine gefühlte Wahrheit oder lässt es sich auch wissenschaftlich belegen?

Newsletter Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt. Email Registrieren Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Was ist Aprilwetter? Der Deutsche Wetterdienst schreibt in seinem Wetter- und Klimalexikon: "Unter „Aprilwetter“ versteht man Wetterperioden mit extrem wechselhaftem Wetter", das sich besonders oft im April wiederfinde. Es zeichnet sich durch kühle Temperaturen und rasche Wechsel zwischen Sonne, Schauern und kurzen Gewittern, manchmal sogar mit Schnee, Graupel oder Hagelkörnern aus.

Wir haben einen Blick in die Daten des Deutschen Wetterdienstes (DWD) geworfen und die Messungen der nächstgelegenen Wetterstationen in Mannheim (98 Meter über dem Meeresspiegel) und Michelstadt (240 Meter über dem Meeresspiegel) für die Apriltage der Jahre 2005, 2015 und 2024 (Stand: 23.04.2024) ausgewertet.

Sommer und Winter in einem Monat

Besonders glänzte der April 2024 mit einem Auf und Ab der Temperaturen.

In der Rheinebene und an der Bergstraße erreichte das Thermometer am 6. April rund 27 Grad, nur um dann zwei Wochen später auf kühle 7 Grad abzufallen. Aber war das in der Vergangenheit auch so?

Unsere Grafik zeigt die Höchsttemperatur der Luft, die von der Wetterstation in Mannheim gemessen wurde:



Der Blick zurück zeigt: Ein Temperaturunterschied zwischen dem wärmsten und kältesten Tag von rund 20 Grad ist kein Einzelfall.

2005: 17,2 Grad Celsius Differenz

17,2 Grad Celsius Differenz 2010: 17,3 Grad Celsius Differenz

17,3 Grad Celsius Differenz 2015: 17,5 Grad Celsius Differenz

17,5 Grad Celsius Differenz 2020: 14,7 Grad Celsius Differenz

Herausfällt eigentlich nur der April 2020. Während in Deutschland ein strikter Lockdown herrschte, zeigte sich das Wetter mit ziemlich konstanten Höchsttemperaturen von 20 bis 25 Grad von seiner einladenden Seite. Das typische Aprilwetter gab es nur in der Monatsmitte - dafür mit einem Sturz von sage und schreibe 13 Grad Celsius in nur drei Tagen.

Auch in den höhergelegenen Orten der Region lässt sich der gleiche Trend beobachten: Die Temperatur klettert im Lauf des Aprils das Thermometer rauf und runter.

Die Daten der Wetterstation in Michelstadt sind in der folgenden Grafik zusammengestellt:



Auch in den Bergen gibt es häufiger Temperaturumschwünge zwischen 15 und 20 Grad - häufig sogar noch ein paar Grad größer als am Bergfuß:

Wie entsteht Aprilwetter überhaupt? Das liege laut DWD an der noch kalten Polarluft, die zu uns vordringt. Dadurch, dass die Sonne im April bereits höher und länger am Himmel steht, wird diese kalte Luft erwärmt, wodurch sogenannte Quellwolken und mit ihnen das "Aprilwetter" entsteht. Aber: "Seit der letzten Jahrhundertwende erinnerte die Witterung im April allerdings teilweise schon eher an den Frühsommer als an die aprilwettertypischen Wintereinbrüche", schreibt der DWD. "Ob es sich hierbei um Auswirkungen des Klimawandels (Klimaerwärmung) handelt, muss noch untersucht werden."

2005: 19,8 Grad Celsius Differenz.

19,8 Grad Celsius Differenz. 2010: 21,5 Grad Celsius Differenz.

21,5 Grad Celsius Differenz. 2015: 9,1 Grad Celsius Differenz.

9,1 Grad Celsius Differenz. 2020: 14,7 Grad Celsius Differenz.

14,7 Grad Celsius Differenz. 2024: 22,4 Grad Celsius Differenz.

Dass man sich im April also täglich fragen muss, welche Jacke wohl heute die passende ist, ist schon seit gut zwanzig Jahren üblich.

Gibt es im April oft Schnee?

Schnee im April - das gibt es in der Region zwar, aber nicht häufig. Die Wetterstation in Michelstadt hat seit 2005 lediglich an fünf Apriltagen nennenswerten Neuschnee gemessen:

09. April 2022: 13 Zentimeter Neuschnee am Tag

13 Zentimeter Neuschnee am Tag 02. April 2022: 6 Zentimeter Neuschnee am Tag

6 Zentimeter Neuschnee am Tag 14. April 2019: 1 Zentimeter Neuschnee am Tag

1 Zentimeter Neuschnee am Tag 18. April 2017: 1 Zentimeter Neuschnee am Tag

1 Zentimeter Neuschnee am Tag 26. April 2016: 1 Zentimeter Neuschnee am Tag

Heraussticht das Jahr 2022: Auch im Überwald und im Weschnitztal sorgte der überraschende Schneefall für Winterchaos.

Impressionen gibt es in unserer Bildergalerie:

Foto: Fritz Kopetzky Foto: Philipp Reimer Foto: Fritz KOPETZKY Foto: Philipp Reimer Foto: Fritz KOPETZKY

Was durch diese Werte allerdings nicht erfasst wird: Schnee, Schneeregen oder Hagel, der nicht liegen bleibt. Der DWD bietet zwar einen entsprechenden Datensatz zur Niederschlagsart - allerdings ist in diesem nicht immer erfasst, welche Art von Niederschlag (Regen, Schnee, Hagel, Graupel und so weiter) es genau war.

Wie oft regnet es und wie oft scheint die Sonne?

Der April ist aber nicht nur für sein Wechselbad der Temperaturen bekannt, sondern auch durch wechselhaftes Wetter. Die Wetterstationen erfassen unter anderem die Sonnenstunden und die Niederschlagsmenge. Übrigens: 1 Millimeter Niederschlag entspricht einem Liter auf einem Quadratmeter Fläche.

Wir haben die Sonnenstunden und die Niederschlagsmenge zusammengetragen:



Einige Highlights zusammengefasst:

Am meisten Niederschlag an einem Tag gab es in den Jahren, die wir betrachtet haben, übrigens dieses Jahr: nämlich am 19. April mit 14,6 Millimeter, dicht gefolgt vom 25. April 2005 mit 12,6.

gab es in den Jahren, die wir betrachtet haben, übrigens dieses Jahr: nämlich am 19. April mit 14,6 Millimeter, dicht gefolgt vom 25. April 2005 mit 12,6. Die meisten Sonnenstunden gab es am 23. April 2010: Ganze 13,6 Stunden lang strahlte die Sonne.

gab es am 23. April 2010: Ganze 13,6 Stunden lang strahlte die Sonne. Im April 2005 gab es den meisten Gesamtniederschlag : Ganze 71,2 Millimeter, was 71,2 Litern entspricht, die auf einem Quadratmeter Fläche landen.

: Ganze 71,2 Millimeter, was 71,2 Litern entspricht, die auf einem Quadratmeter Fläche landen. Des trockensten April hatte die Region im Jahr 2020. Insgesamt schien rund 300 Stunden lang die Sonne, während es lediglich 8,3 Millimeter Niederschlag im ganzen Monat gab.

hatte die Region im Jahr 2020. Insgesamt schien rund 300 Stunden lang die Sonne, während es lediglich 8,3 Millimeter Niederschlag im ganzen Monat gab. Übrigens: Auch mit einem bisher unvollständigen Datensatz ist der diesjährige April auf Platz zwei in Sachen Niederschlagsmenge: Bis zum 21. April kamen 47,1 Millimeter Niederschlag vom Himmel.

Und wie sieht es in höheren Lagen aus? Hier die Messwerte der Wetterstation Michelstadt.



Herausragend ist der 19. April 2024. Was schon in Mannheim ein Rekord-Niederschlag war, ist in Michelstadt noch schlimmer gewesen: 25,3 Millimeter - 10 Millimeter mehr als in der Ebene.

Generell lässt sich beobachten, dass es tendenziell in Michelstadt etwas mehr April-Niederschlag gibt, während die Wetterstation Mannheim im April mehr Sonnenstunden misst. Sonst sind die Werte recht ähnlich.

Gibt es auch echtes Aprilwetter am selben Tag?

Aber nicht nur mit Blick auf den gesamten Monat zeigt sich das Aprilwetter - selbst wenn man nur auf die Tageswerte schaut.

So zum Beispiel am 25. April 2010: Für diesen Tag meldet die Wetterstadtion in Mannheim insgesamt 6,2 Millimeter Niederschlag, aber auch 11,7 Sonnenstunden. Dicht folgt der 15. April 2005 (6,9 Millimeter, 8,7 Sonnenstunden).