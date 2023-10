GRN-Klinik Weinheim: Wissenswertes rund um das Thema Brustkrebs

Weinheim steht am kommenden Samstag, 14. Oktober, ganz im Zeichen der Gesundheit. Neben dem Weinheimer Gesundheitstag, der – wie berichtet – in der Stadthalle von 10 bis 15 Uhr die Themen Ernährung, Bewegung, Pflege und Teilhabe in den Fokus rückt, bietet zusätzlich das Brustzentrum der GRN-Klinik Weinheim von 10 bis 14 Uhr in der Cafeteria (Röntgenstraße 1) einen Infotag für Patientinnen zum Thema Brustkrebs an. Bei beiden Veranstaltungen ist der Eintritt frei.