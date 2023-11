Rathaus in der Hand der Narren

Humorvoller Beitrag

Bevor der Bürgermeister von seinen Fesseln befreit wurde und den Rathausschlüssel an die „neue Regierung“ übergab, gab der Sitzungspräsident des BCV einen humorvollen Beitrag zum Besten. „Mein lieber Bürgermeister, rück deinen Schlüssel endlich raus. Du hast bis Aschermittwoch frei, ruh’ dich mal richtig aus. Esse gut und trinke fein, gönn’s dir alle Tage. Ob du den Schlüssel wieder kriegst, das bleibt wohl eine Frage.“ Bürgermeister Mapplassary ließ es sich seinerseits nicht nehmen, ebenfalls ein paar Worte an die Narren zu richten. „Gerade in der heutigen Zeit leisten die Fastnachtsvereine einen wertvollen Beitrag in unserer Gesellschaft: In einer Zeit, in der wir tagtäglich mit Negativschlagzeilen überfrachtet werden. In einer Zeit, in der Krieg, Not und Leid zum Alltag gehören, sind es die Fastnachtsvereine, die Frohsinn verbreiten und Zusammenhalt fördern“, so Mapplassary.