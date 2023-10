Schüler werden zu Lesebotschaftern

Birkenau. Das neue Schuljahr ist jetzt schon ein paar Wochen alt, doch die Langenbergschüler sind in dieses mit einer Menge Buchempfehlungen gestartet. „Langenberg liest“ ist mittlerweile zum festen Programm der Langenbergschule (LBS) geworden – und von Autorinnenlesungen über Malwettbewerbe und Buchausstellungen ist in der Schulbibliothek eigentlich immer etwas los. Diesmal starteten Bibliothekarin Claudia Remmert und Lehrerin Anke Arndt ihre neueste Idee direkt am ersten Schultag des neuen Schuljahres: Den gesamten September hatten die Leseratten der LBS Zeit, ein kurzes Info- und Empfehlungsblatt über ihre Ferienlektüre zu verfassen, um ihren Mitschülern ihre Lieblingsbücher schmackhaft zu machen.