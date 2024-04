Am Mittwochmorgen wurden die Einsatzkräfte zu einem Bauunfall in Weinheim gerufen. Ursprünglich alarmiert für die Olbrichtstraße, verlegten die Rettungsteams ihren Einsatzort zur Merianstraße, nachdem klar wurde, dass sich der Unfall dort ereignet hatte. Ein Bauarbeiter war durch ein Brett gebrochen und auf eine tiefer gelegene Ebene gestürzt. Er wurde bereits von seinen Kollegen betreut, als der Notarzt und der Rettungsdienst eintrafen, heißt es in einer Pressemitteilung der Feuerwehr. Die Feuerwehr sicherte das Baugerüst, während die Polizei die Straße für die Dauer der Rettungsmaßnahmen sperrte. Mithilfe einer Rettungsplattform und einer Drehleiter wurde der Verletzte behutsam geborgen und zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Der Einsatz konnte nach einer Stunde abgeschlossen werden.

Am selben Tag musste die Feuerwehr gegen 10 Uhr in den Brombeerweg ausrücken, um einer in Not geratenen Person zu helfen. Sie öffneten die Wohnungstür und unterstützten den Rettungsdienst bei der Patientenversorgung.