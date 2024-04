Störung an Weinheimer Bahnübergang nervt Autofahrer

Die Autofahrer sind wahrscheinlich genervt und erstaunt zugleich: Der Bahnübergang der Weschnitztalbahn in der Bergstraße in Weinheim macht seit einigen Tagen Probleme. Hier schließen sich wegen eines Defekts die Schranken für die Fahrbahn derzeit nicht, obwohl die Blink- und Tonsignale funktionieren und die Schranken für die Fußgänger gesenkt werden. Außerdem dauert es sehr lange, bis ein Zug tatsächlich die Straße überquert und diese wieder frei ist.

Der Hintergrund für dieses Verhalten ist das Sicherheitssystem der Bahn, das die Funktion der Schrankenanlage überwacht. Senkt sich eine Schranke nicht, darf der Zug den Bahnübergang nicht überqueren, sondern muss an einem Signal in sicherem Abstand zum Bahnübergang halten. Erst nach telefonischer Freigabe durch den Fahrdienstleiter kann der Triebwagen in Schrittgeschwindigkeit an den Bahnübergang heranfahren und diesen nach nochmaligem Halt und mit Pfeifsignal überqueren. Auch die anderen Bahnübergänge in der Nordstadt bleiben so lange blockiert, bis der Zug die jeweilige Straße passiert hat.