Weinheimer Jubiläen im Jahr 2024 auf einen Blick

Auch in diesem Jahr gibt es in Weinheim wieder Grund zum Feiern von Jubiläen und runden Geburtstagen. Das Stadtarchiv führt dazu eine Liste, an deren Spitze 2024 sicherlich das Jubiläum von Weinheims größtem Arbeitgeber, der Firma Freudenberg, steht. Nachfolgend eine kleine Übersicht – ohne Anspruch auf Vollständigkeit.

Vor 175 Jahren

Vor 175 Jahren – genauer: am 9. Februar 1849 – wurde die Firma Heintze & Freudenberg als Gerberei mit 50 Mitarbeitern in Weinheim von Christian Heintze (1800–1862) und Carl Johann Freudenberg (1819–1898) gegründet. Das Unternehmen produzierte anfangs feines Kalbleder, das unter anderem auch in die USA, nach Großbritannien und Frankreich exportiert wurde. Mit der Einführung der Lacklederproduktion im Jahr 1850 blühte das Unternehmen auf. 1874 – also vor 150 Jahren – wurde Carl Johann Freudenberg alleiniger Eigentümer; die Firma wurde in Carl Freudenberg umbenannt. Mit dem Tod des Gründers 1898 übernahmen Friedrich Carl und Hermann Ernst Freudenberg das Geschäft.

Foto: Marco Schilling "Innovation Together" (gemeinsam innovativ sein) ist das Motto von Freudenberg. Das steht es auch an Tor 1 (Archivbild).

Heute ist Freudenberg ein global tätiges Technologieunternehmen, das mehr als 51 000 Mitarbeiter – darunter 4000 in Weinheim – in 60 Ländern beschäftigt und 2022 einen Umsatz von mehr als 11,7 Milliarden Euro erzielte. Dichtungen, schwingungstechnische Komponenten, Batterien und Brennstoffzelle, technische Textilien, Filter, Reinigungstechnologien und -produkte, Spezialchemie und medizintechnische Produkte gehören heute zum breit gefächerten Angebot des Unternehmens.

Vor 75 Jahren

In der 2024er-Jubiläumsliste des Stadtarchivs taucht der Name Freudenberg auch noch aus einem anderen Grund auf: Vor 75 Jahren (1949) wurde nämlich Richard Freudenberg als parteiloser Abgeordneter für den Landkreis Mannheim in den ersten Deutschen Bundestag gewählt.

Das Jahr 1949 stand in vielerlei Hinsicht für einen Neuanfang. Erstmals fand in Weinheim wieder ein Weihnachtsmarkt statt. Die Weinheimer Nachrichten konnten wieder erscheinen und wurden bereits nach drei Monaten ergänzt um die Odenwälder Zeitung, die einen eigenen Lokalteil erhielt. Und der 1841 im thüringischen Langensalza gegründete Julius-Beltz-Verlag zog vor 75 Jahren nach Weinheim um, wo gerade eine neue Firmenzentrale gebaut wird, die Ende 2024 bezugsfertig sein soll. 1949 wurde außerdem der Verein für Sport, Gesundheit und Rehabilitation gegründet, damals als Versehrtensportabteilung der TSG 1862 Weinheim.

Vor 100 Jahren

25 Jahre älter ist der Weinheimer Automobilclub (WAC), der damit 2024 sein 100-jähriges Bestehen feiern kann. Gegründet wurde der Verein unter dem Namen Motorsport-Club Weinheim. Den Vorsitz übernahm Justizrat Jakoby, der früh ahnte, welcher Siegeszug dem Automobil bevorstand. Jakoby war deshalb gleich nach der Gründung im Jahr 1903 dem ADAC beigetreten. Der WAC wird seinen runden Geburtstag unter anderem am 15. September mit einem Concours d’Elegance im Schlosspark feiern.

Vor 50 Jahren

Seit nunmehr 50 Jahren besteht die deutsch-französische Partnerschaft zwischen dem Weinheimer Ortsteil Lützelsachsen und Varces Allières et Risset.

Vor 25 Jahren