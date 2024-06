Frau stirbt in Kleidercontainer

Peine (dpa) - Nach dem Tod einer Frau in einem Kleidercontainer in Peine hat die Polizei Hinweise zu ihrer möglichen Identität erhalten. Zeugen hätten sich gemeldet, die Hinweise würden ausgewertet, sagte ein Polizeisprecher am Montag. Man suche nun in der Region nach der Herkunft der Frau sowie ihrem möglicherweise hilflosen Kind.