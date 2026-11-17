Frankfurt/Main (dpa) - Ein Anschlag, die iranische Opposition und ein persönliches Geheimnis: Im neuen Frankfurter «Tatort» wird es politisch. Und vor allem Fans von Melika Foroutan können sich auf «4 Finger» freuen: Die von ihr gespielte «Tatort»-Kommissarin Maryam Azadi und ihre Geheimnisse stehen im Mittelpunkt. Der «Tatort» läuft am 22. November um 20.15 Uhr im Ersten und ist auch in der ARD-Mediathek abrufbar (Streamingstart 20. November).

Alles beginnt beim Einkaufen: Anja Winkler (gespielt von Anne Ratte-Polle) erkennt an diesem Abend einen Mann wieder, der 1999 an einer Explosion in einem Café beteiligt gewesen sein soll. Winkler war damals Kellnerin im Café Hajduk und überlebte den Anschlag nur knapp, wie Chefin Sandra Schatz (gespielt von Judith Engel) erklärt. Andere kommen nicht davon: Mehrere Menschen sterben, darunter vier Iraner. Die damaligen Ermittler gingen von organisierter Kriminalität aus und schlossen den Fall ab.

Also kein klassischer offener Cold Case, auf die das Ermittler-Duo Maryam Azadi und Hamza Kulina (Edin Hasanović) eigentlich spezialisiert sind. Als Kulina das seiner Chefin gegenüber anmerkt, blickt die zu Azadi und sagt: «Sie haben doch Kontakte zur iranischen Diaspora.»

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Schauspielerin Foroutan hat sich politische Geschichte gewünscht

Nachdem bereits in der ersten Folge des noch recht neuen «Tatort»-Duos Kulinas persönliche Familiengeschichte thematisiert wurde, steht nun Azadi im Mittelpunkt. Die Explosion entpuppt sich als politisch motiviertes Attentat auf die iranische Opposition in Deutschland.

Das Herkunftsland Iran und Azadis Geschichte stünden jetzt im Fokus des nächsten «Tatorts», sagt Schauspielerin Melika Foroutan der Deutschen Presse-Agentur. «Ich habe mir das sehr gewünscht, dass wir mal eine politische Geschichte machen, die mit Iran zu tun hat. Und mit "4 Finger" habe ich viel aus meinen eigenen Erfahrungen in die Erzählung dieses Films miteinbeziehen können.»

In diesem «Tatort» gehe es um die Strafverfolgung eines vom iranischen Geheimdienst in den 90er Jahren ausgeübten terroristischen Anschlags in Deutschland. «Einer der Täter ist noch auf freiem Fuß, ist nach langen Jahren Aufenthalt in Iran nach Deutschland zurückgekehrt und bedroht nun das Leben der Menschen, die ihn zu Rechenschaft ziehen wollen, eine davon ist Maryam», erzählt Foroutan.

Sie selbst bemühe sich zusammen mit einer Menschenrechtsorganisation, dass Täter aus dem Iran zur Verantwortung gezogen werden, sagt die Schauspielerin. «Ich hoffe sehr, dass ein Film wie "4 Finger" den Zuschauerinnen und Zuschauern deutlich machen kann, wie gefährlich diese Leute sind und was für eine Nachlässigkeit es ist, die Täter nicht strafrechtlich zu verfolgen, obwohl es durchaus Möglichkeiten gibt, das zu tun, man muss es nur wollen.»

«Edin und ich sind wirklich gute Freunde»

Dass ihre Figur Maryam Azadi etwas zu verheimlichen hat, merkt auch ihr Partner schnell. Beim Nachspionieren wird er allerdings von ihr erwischt und konfrontiert sie: «Ich hab das Gefühl, du verheimlichst mir was. Das ist echt ein beschissenes Gefühl, Maryam. Du weißt etwas, was ich auch wissen sollte, oder?» Doch er akzeptiert Azadis Antwort, als sie sagt: «Ich kann es dir noch nicht sagen.»

Die Chemie zwischen Azadi und Kulina stimmt auch im vierten Fall des Frankfurter «Tatort»-Teams. «Edin und ich sind wirklich gute Freunde», sagt Schauspielerin Foroutan. «Beide Figuren haben nichtdeutsche Wurzeln, beide kommen aus Ländern, die Krieg, Unterdrückung oder einen Genozid erlebt haben. Es wird darüber nicht permanent gesprochen, aber es besteht eine Ernsthaftigkeit zwischen ihnen, die zum größten Teil durch das Wissen über und die Empathie für den jeweils anderen kommt.»

Natürlich gebe es auch bei Hamza und Maryam immer wieder Momente, in denen sich beide nicht einig seien - «diese sind aber nie durch eine persönliche Abneigung motiviert, durch Macken oder Eigenarten, sondern haben immer etwas mit der Arbeit und dem jeweiligen Fall zu tun», erklärt Foroutan.

«Wir werden das jetzt für die nächsten Jahre machen»

Das Tolle an so einem Format sei, dass es nicht nur einen einzigen Film gebe. «Wir werden das jetzt für die nächsten Jahre machen und uns immer wieder zusammensetzen und überlegen, was können Maryam und Hamza noch zusammen erleben, wie können die sich weiterentwickeln?», sagt Foroutan. «Die Figuren dürfen mit jedem "Tatort" ein bisschen mehr von sich zeigen, aber das steht immer in unmittelbarem Zusammenhang mit dem jeweiligen Fall.»

Im Herbst 2025 übernahm das Duo am Main, bestehend aus der iranischstämmigen Kommissarin Maryam Azadi sowie dem in Bosnien geborenen Ermittler Hamza Kulina. Zuvor hatten sich die Vorgänger Janneke und Brix, gespielt von Margarita Broich und Wolfram Koch, nach fast zehn Jahren verabschiedet.