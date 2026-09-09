Messerangriffe in Freiburg – Polizei vermutet selben Täter

Freiburg (dpa) - Der Tatverdächtige eines tödlichen Messerangriffs in Freiburg hat vor wenigen Tagen mutmaßlich schon mal einen Menschen mit einem Messer angegriffen. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten, wurde der 30-Jährige noch am Abend nach der tödlichen Tat festgenommen. Er ist demnach deutscher Staatsbürger und soll noch im Laufe des Tages dem Haftrichter vorgeführt werden.

Wie die Polizei zuvor mitgeteilt hatte, wurde am Dienstagabend ein Notruf abgesetzt, dass auf einem Parkplatz ein schwer verletzter Mann gefunden wurde. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte sei der 74-Jährige leblos gewesen und konnte trotz medizinischer Maßnahmen durch den Rettungsdienst nicht mehr gerettet werden. Das Opfer habe Stich- und Schnittverletzungen aufgewiesen. Am Dienstagmorgen lagen Blumen am Tatort. Auf dem Boden sind noch die grünen Markierungen zu sehen.

Tatverdächtiger noch am Abend festgenommen

Dank der Aussagen von Zeugen habe die Polizei sofort in die Fahndung übergehen und den Tatverdächtigen festnehmen können, so die Staatsanwaltschaft. Auch die mutmaßliche Tatwaffe sei in der Nähe des Tatorts gefunden worden.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal! Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert. Zum Kanal Impressum

Zunächst blieb unklar, ob der 30-Jährige und das Opfer sich kannten und welches Motiv hinter der Tat vor einem kirchlichen Gemeindezentrum stand. Auf einen religiösen Hintergrund habe es keine Hinweise gegeben. Weitere Menschen seien nicht angegriffen worden.