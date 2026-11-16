Südamerika-Reise

Papst mahnt am Amazonas zu Umweltschutz

Kurz vor Schluss seiner Südamerika-Reise warnt Leo XIV. vor einer Zerstörung des weltgrößten Regenwalds. Und macht deutlich, dass aus seiner Sicht die Wirtschaft strenge Grenzen braucht.

Papst Leo XIV. sorgt sich um den Amazonas-Regenwald. Foto: Andrew Medichini/AP/dpa
Papst Leo XIV. sorgt sich um den Amazonas-Regenwald.

Lima (dpa) - Papst Leo XIV. hat zum Ende seiner Reise durch Südamerika ein eindringliches Plädoyer für den Umweltschutz gehalten. Bei einem Besuch im Amazonas-Gebiet in Peru warnte er vor einer Zerstörung des weltweit größten Regenwalds. Angesichts massiver Schäden durch Abholzung und Bergbau beklagte er eine «Markt- und Ausbeutungslogik, die das Gleichgewicht der Schöpfung aufs Spiel setzt». In den vergangenen Jahren habe sich die Situation noch verschlimmert.

Bei einer Begegnung mit Vertretern der einheimischen Bevölkerung in der Stadt Pucallpa äußerte das Oberhaupt der katholischen Kirche auch Sorge über die Zukunft der am Amazonas lebenden Menschen. «Es ist nicht möglich, den Schutz des Amazonas-Regenwalds von der Sorge um die dort lebenden Völker zu trennen. Ganzheitliche Ökologie, soziale Gerechtigkeit und geistliches Leben gehen Hand in Hand.» 

Mehr als fünf Millionen bei Gottesdiensten

Der gebürtige US-Amerikaner fliegt nach einer zwölftägigen Reise durch Uruguay, Argentinien und Peru an diesem Montag nach Rom zurück. Für ihn war es auch eine Heimkehr: Vor seinem Wechsel in den Vatikan hatte er zwei Jahrzehnte als Missionar und Bischof in Peru verbracht. Er hat auch die dortige Staatsbürgerschaft. Emotionaler Höhepunkt war der Aufenthalt in seiner alten Bischofsstadt Chiclayo. Insgesamt nahmen nach Angaben der Behörden mehr als fünf Millionen Menschen an seinen Gottesdiensten teil.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Viele Menschen reisten weit, um Papst Leo XIV. in Cusco zu sehen. Foto: Jose Sotomayor/AP/dpa
Viele Menschen reisten weit, um Papst Leo XIV. in Cusco zu sehen.

Bei seinem Besuch hatte Leo auch mit Kritik an Argentiniens Präsident Javier Milei und Perus Präsidentin Keiko Fujimori nicht gespart, die beide die Wirtschaft deregulieren und den Staat zurückdrängen wollen. Im Amazonas-Gebiet machte das Oberhaupt von weltweit 1,4 Milliarden Katholiken noch einmal deutlich, dass die Wirtschaft Grenzen brauche. Sozialer Frieden und ökologisches Gleichgewicht gingen Hand in Hand. 

«Ausbeutung von Arbeitskräften auch Ausbeutung der Umwelt»

«Deshalb zerstört alles, was die Würde des Lebens verletzt, auch die Schönheit der Erde», sagte der Papst. «Deshalb ist jede Ausbeutung von Arbeitskräften eine Ausbeutung der Umwelt. Deshalb ist Gewalt gegen die Bevölkerung Gewalt gegen die Erde, und Gewalt gegen die Erde ist Gewalt gegen die Bevölkerung.»

Leo kritisierte insbesondere eine wahllose Abholzung von Wäldern am Amazonas, Wasserverschmutzung durch Bergbau und auslaufendes Öl sowie Drogenhandel und Korruption. Auf diese Weise werde die Lebensgrundlage der Bevölkerung untergraben. 

Der Amazonas ist mit 6.400 Kilometern der zweitlängste Fluss der Welt. Er entspringt in den peruanischen Anden und fließt über Kolumbien und Brasilien in den Atlantik. Seine Nebenflüsse reichen in mehrere Nachbarländer hinein.

Messe auf 3.700 Metern Höhe

Zuvor hatte Leo auf einer Höhe von 3.700 Metern in Cusco in den peruanischen Anden einen Gottesdienst gefeiert. Die Messe in der alten Inkastätte Saqsaywaman verfolgten nach Angaben des Vatikans etwa 100.000 Menschen, von denen viele eine lange Anreise auf sich genommen hatten. Zudem waren Hunderttausende auf den Straßen.

In seiner zweiten Heimat Peru wird Papst Leo von Millionen gefeiert. Foto: Andrew Medichini/AP/dpa
In seiner zweiten Heimat Peru wird Papst Leo von Millionen gefeiert.

Nach seiner Krebsoperation vor einem Monat hatte es Bedenken gegeben, dass dem 71-Jährigen die dünne Höhenluft in den Anden zu schaffen machen könnte. Leo absolvierte die Messe jedoch ohne offensichtliche gesundheitliche Probleme. Allerdings legte er auch kaum Strecken zu Fuß zurück, sondern ließ sich fahren. Nach Angaben der Ärzte ist er nach der Entfernung eines bösartigen Tumors in der Lunge wieder krebsfrei. 

Am Montag steht in Perus Hauptstadt Lima noch eine weitere Messe unter freiem Himmel auf dem Programm. Dazu werden auf dem Gelände eines Militärflughafens wieder Hunderttausende erwartet. Anschließend geht es mit einem Flug von annähernd 15 Stunden ins mehr als 10.000 Kilometer entfernte Rom zurück.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Papst warnt vor Zerstörung des Amazonas-Regenwalds
Südamerika-Reise

Papst warnt vor Zerstörung des Amazonas-Regenwalds

Eine Messe auf 3.700 Metern Höhe, dann hinunter an den Amazonas. Leo XIV. absolviert auf seine Peru-Reise ein hartes Programm. Die Gesundheit macht mit, trotz der Krebs-OP vor einem Monat.

15.11.2026

Papst bei Rückkehr in alte Diözese in Peru gefeiert
Besuch in Peru

Papst bei Rückkehr in alte Diözese in Peru gefeiert

Leo XIV. ist zurück in der Großstadt Chiclayo, wo er acht Jahre lang Bischof war. Dabei spricht er nach seiner Krebs-OP auch das Thema Gesundheit an. Mehr als eine Million Menschen bejubeln ihn.

13.11.2026

Hunderttausende bejubeln Papst bei Rückkehr nach Peru
Südamerika-Reise

Hunderttausende bejubeln Papst bei Rückkehr nach Peru

Der gebürtige US-Amerikaner ist zurück in seiner zweiten Heimat. Und zeigt sich gerührt. Was aber nicht bedeutet, dass er keine kritischen Worte findet. Und dann hat er noch eine Botschaft.

12.11.2026

Leo XIV. zu Besuch in Argentinien gelandet
Papst auf Reisen

Leo XIV. zu Besuch in Argentinien gelandet

Seit fast vier Jahrzehnten war kein Papst mehr in dem südamerikanischen Land. Leos argentinischer Vorgänger Franziskus kehrte nie dorthin zurück. Jetzt dürfte es auch um Politik gehen.

08.11.2026

«Papst der beiden Amerikas» zurück im Süden
Längste Auslandsreise

«Papst der beiden Amerikas» zurück im Süden

Leo XIV. ist zwölf Tage auf dem Kontinent unterwegs, wo er so viele Jahre verbrachte - eine Strapaze. Den langen Flug überstand er nach seiner Krebs-OP gut. Jetzt will er über andere Dinge reden.

08.11.2026