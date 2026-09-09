In sechs Bundesländern

Rückruf von gefrorenen Rösti-Fries wegen Fremdkörpern

Kunden in mehreren Bundesländern sollen «Snackmaster Rösti-Fries» nicht essen. Der Hersteller rät vom Verzehr ab und bietet eine Rückgabe auch ohne Kassenbon an.

Betroffene Packungen können auch ohne Kassenbon zurückgegeben werden, der Kaufpreis wird erstattet. (Symbolbild) Foto: Sina Schuldt/dpa
Betroffene Packungen können auch ohne Kassenbon zurückgegeben werden, der Kaufpreis wird erstattet. (Symbolbild)

Löningen (dpa) - Der Hersteller Schne-frost Ernst Schnetkamp GmbH ruft gefrorene «Snackmaster Rösti-Fries» wegen Fremdkörpern zurück. Es handelt sich um die 450 Gramm-Beutel mit der Chargennummer L6239 und dem Mindesthaltbarkeitsdatum 02/2028, wie der Hersteller aus Niedersachsen auf seiner Internetseite mitteilte. 

Vom Verzehr wird dringend abgeraten, da eine Kontamination mit harten, beigefarbenen Kunststoffteilen nicht ausgeschlossen werden kann. Die Tüten wurden in Teilen von Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland bei Netto verkauft. Betroffene Packungen können auch ohne Kassenbon zurückgegeben werden, der Kaufpreis wird erstattet.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Rückruf von gefrorenen Wildheidelbeeren wegen Salmonellen
Lebensmittel

Rückruf von gefrorenen Wildheidelbeeren wegen Salmonellen

Nach Angaben des Herstellers könne nicht ausgeschlossen werden, dass einzelne Packungen Salmonellen enthalten. Das betroffene Produkt wurde bundesweit bei Edeka und Marktkauf verkauft.

31.08.2026

Rückruf in zehn Bundesländern: Bakterien in Salami entdeckt
Durchfallerkrankungen

Rückruf in zehn Bundesländern: Bakterien in Salami entdeckt

Wer bei Lidl Rindersalami mit einem bestimmten Mindesthaltbarkeitsdatum gekauft hat, sollte sie nicht essen – sie könnte Durchfall auslösen. Welche Produkte genau betroffen sind.

31.07.2026

Firma warnt vor Verzehr von Räucherschmelzkäse
Verkauf bei Rewe

Firma warnt vor Verzehr von Räucherschmelzkäse

In Schmelzkäsepackungen wurden Kunststoffteilchen entdeckt. Der Käse wurde bei Rewe verkauft. Was müssen Käufer wissen?

10.07.2026

Süßwarenhersteller ruft zwei Erdnuss-Snacks zurück
Rückrufaktion

Süßwarenhersteller ruft zwei Erdnuss-Snacks zurück

Der Hersteller Piasten ruft vorsorglich bestimmte Chargen zweier Snacks zurück. Die Waren könnten Metallfremdkörper enthalten.

22.05.2026

Rückruf von Pistaziencreme wegen Salmonellengefahr
Lebensmittelrückruf

Rückruf von Pistaziencreme wegen Salmonellengefahr

Pistaziencreme ist ein Trendaufstrich. Aktuell sollte man vor dem Verzehr aber das Etikett studieren.

24.04.2026