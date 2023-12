«Image erholt sich» - Fleischbranche wieder zuversichtlicher

Bonn (dpa) - Nach dem rückläufigen Fleischkonsum in den vergangenen Jahren sieht sich die Fleischwirtschaft in Deutschland im Aufwind und blickt optimistisch auf das neue Jahr. «Fleisch ist für mehr als 90 Prozent ein wertgeschätztes Lebensmittel», sagte Hubert Kelliger Vorstandsmitglied vom Verband der Fleischwirtschaft (VDF) an diesem Donnerstag. Es gebe zwar einen leichten Rückgang in einigen Warengruppen, aber dank gestiegener Preise auch höhere Umsätze.