Wetter-Vorhersage

Wochenendwetter bringt Sonne und Regen

Der Samstag lockt mit Temperaturen bis 27 Grad nach draußen – doch am Sonntag wird es vielerorts nass und kühler. Es gibt aber eine Ausnahme.

Spaziergänge sind am Samstag möglich - die Sonne scheint vor allem im Süden. Foto: Bernd Weißbrod/dpa
Spaziergänge sind am Samstag möglich - die Sonne scheint vor allem im Süden.

Offenbach (dpa) - Das passende Wetter für einen Wochenendausflug gibt es nach der Vorhersage des Deutschen Wetterdiensts (DWD) am ehesten am Samstag. Es ist überwiegend trocken, die Sonne scheint vor allem im Süden: «Auch die Temperaturen machen einen kleinen Sprung nach oben, dann sind im Südwesten bis 27 Grad möglich», wie Fabian Chow von der DWD-Wettervorhersagezentrale sagt. 

Sonst ist es wechselnd bewölkt, gebietsweise herrscht anfangs dichter Hochnebel. Im Nordwesten, von der Nordsee ausgehend, regnet es ab dem Nachmittag oder Abend. «Hier ist weniger vom spätsommerlichen Wettercharakter zu spüren, denn die Temperaturen liegen um 20 Grad», so Chow.

Kräftiger Regen am Sonntag

Ein Spaziergang im T-Shirt und in kurzen Hosen ist am Sonntag nicht mehr unbedingt angeraten: In weiten Teilen Deutschlands ist es der Vorhersage zufolge bewölkt, und teilweise regnet es kräftig. Die Temperaturen liegen nur noch bei 20 Grad oder knapp darüber. 

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Die Menschen im Süden, vor allem südlich der Donau, können hingegen bis zum Mittag, vielleicht sogar noch bis in die Abendstunden, die Sonne genießen, wie der Meteorologe mitteilt. Entlang des Oberrheins könnten mehr als 25 Grad erreicht werden.

Spätsommerlicher Montag im Südwesten

Der Regen zieht in der Nacht zum Montag nach Südosten ab, und so ist zum Wochenbeginn ruhiges Wetter zu erwarten. «Der Südwesten kann sich voraussichtlich sogar auf einen spätsommerlichen Montag freuen», wie Chow mitteilt. Im Norden bleibt es aber kühler. Die Höchsttemperaturen liegen dort zwischen 18 und 22 Grad, sonst zwischen 21 und 27 Grad.

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