Arbeiten an Freileitung: A659 bei Weinheim am Sonntag voll gesperrt
Die A659 zwischen Weinheim und Viernheim muss aufgrund von Arbeiten an den Stromleitungen voll gesperrt werden. Ab wann die Autobahn unpassierbar ist und welche Umleitung gilt.
Weinheim. Wegen Arbeiten an einer Stromleitung wird die A659 am Weinheimer Kreuz am Sonntag, 22. Februar, kurzzeitig voll gesperrt. Wie der Übertragungsnetzbetreiber Amprion GmbH mitteilt, beginnt die Sperrung um 8 Uhr und dauert voraussichtlich etwa eine Stunde. Eine Umleitung wird eingerichtet, die Maßnahme ist mit den zuständigen Behörden abgestimmt.
Von 220 auf 380 Kilovolt
Hintergrund ist der Ausbau des Höchstspannungsnetzes zwischen Urberach und Weinheim. Amprion verstärkt die bestehende 220-Kilovolt-Leitung auf 380 Kilovolt, um die Übertragungskapazität in Hessen zu erhöhen. Für die anstehenden Arbeiten an der Freileitung muss nach Unternehmensangaben ein Schutznetz über der A659 installiert werden, das Verkehrsteilnehmer vor herabfallenden Gegenständen schützt. Aus Sicherheitsgründen sei dafür eine kurzzeitige Vollsperrung erforderlich.
Von Urberach bis Weinheim
Das Ausbauprojekt erstreckt sich über rund 66 Kilometer. Zwischen Urberach und Griesheim werden auf 27 Kilometern lediglich die Leiterseile ausgetauscht, ohne dass sich das Erscheinungsbild der Masten verändert. Im Abschnitt Griesheim–Pfungstadt entstehen auf 7,5 Kilometern 23 neue Strommasten, zudem wird ein bestehender Mast ersetzt.
Auf der 31,5 Kilometer langen Strecke zwischen Pfungstadt und Weinheim werden 111 bestehende Masten durch 88 neue ersetzt, die in der vorhandenen Trasse errichtet werden. Der erste Abschnitt der Leitungsverbindung Urberach–Weinheim soll im zweiten Halbjahr 2026 in Betrieb gehen.