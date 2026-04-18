Dossenheim: Frontalzusammenstoß auf der L531
Auf der L531 bei Dossenheim kam es am Freitag auf Höhe der A5-Auffahrt zu einem Frontalzusammenstoß. Die Straße war mehrere Stunden gesperrt.
Dossenheim. Ein Frontalzusammenstoß zwischen einem Peugeot und einem Opel hat am Freitagmittag die L531 bei Dossenheim lahmgelegt. Wie die Polizei berichtet, wollte der 45-jährige Peugeot-Fahrer auf Höhe der A5-Auffahrt links abbiegen. Dabei übersah er den entgegenkommenden 59-jährigen Opel-Fahrer. Der Opel wurde durch den Frontalzusammenstoß nach rechts von der Fahrbahn geschleudert und krachte gegen einen Leitpfosten. Beide Fahrzeuge wurden bei dem Unfall erheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden liegt bei etwa 30.000 Euro.
Aufgrund der auslaufenden Betriebsstoffe wurde die Freiwillige Feuerwehr Dossenheim zur Unfallstelle hinzugezogen. Eine Fachfirma reinigte im Nachgang die Straße. Die L531 musste in beide Richtungen teilweise gesperrt werden. Bis etwa 17 Uhr kam es dort zu Verkehrsbeeinträchtigungen. (heh)