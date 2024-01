Einbruch in Einfamilienhaus

Am Samstag ist zwischen 17.30 und 20 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Nikolaus-Dopp-Straße eingebrochen worden. Wie die Polizei berichtet, schlugen die bislang unbekannten Täter mittels eines Werkzeugs die gläserne Gartentür auf Höhe der Türklinke ein, sodass diese durch Hineingreifen geöffnet werden konnte. Es wurden Bargeld und Modeschmuck im Gesamtwert von schätzungsweise 1200 Euro entwendet.