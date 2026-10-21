Erst ausgestiegen, dann davongefahren: Verursacher flüchtet nach Auffahrunfall in Heppenheim

Lorsch: Fahrerflucht nach Unfall - Polizei sucht nach Zeugen

Am Donnerstag (01.10.) zwischen 10:30 und 11:30 Uhr wurde ein Kleinkraftrad im Vorbeifahren beschädigt. Das Fahrzeug war ordnungsgemäß in der Georg-Beringer-Straße abgestellt. Der Unfallverursacher touchierte beim Vorbeifahren das Fahrzeug des Geschädigten und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der Fremdschaden lässt sich auf 800 Euro beziffern. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder zum Unfallverursacher machen können, melden sich bitte auf der Polizeistation in Heppenheim unter der Rufnummer 06252/7060.