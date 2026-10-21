Erst ausgestiegen, dann davongefahren: Verursacher flüchtet nach Auffahrunfall in Heppenheim
Der Verursacher eines Auffahrunfalls an einer Ampel in Heppenheim ist nach kurzem Aussteigen einfach davongefahren. Die Polizei sucht Zeugen.
Heppenheim. Der Verursacher eines Unfalls in Heppenheim hat es sich dann wohl doch anders überlegt. Wie die Polizei mitteilt, ist ein bislang unbekanntes graues Auto am Montagmittag kurz vor 14 Uhr in der Darmstädter Straße in Höhe des Viniversum an einer Ampel dem vorausfahrenden Auto hinten rein gefahren.
Der von Kirschhausen in Richtung Bensheim fahrende Unfallverursacher stieg danach zwar aus seinem an der Front stark beschädigten Auto, ist nach Angaben der Polizei anschließend aber doch unerlaubt weitergefahren in Richtung Hambach. Der Schaden beläuft sich auf etwa 1.000 Euro.
Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Heppenheim unter 06252/706-0 zu melden.