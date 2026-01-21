Felix aus Lampertheim sucht seinen Lebensretter
Felix hat seine bisherige Lebenszeit im Krankenhaus verbracht. Jetzt braucht er dringend eine Stammzellspende. Zwei Typisierungsaktionen finden in Mannheim und Lampertheim statt.
Lampertheim/Mannheim. Felix aus Lampertheim ist sechs Monate alt und braucht dringend eine Stammzellspende, da er einen seltenen Immundefekt hat. Seine Tante Laura Ruppenthal aus Mannheim hat einen Aufruf zur Stammzellspende der DKMS über das Internet gestartet. Nun gibt es auch zwei Typisierungsaktionen, bei denen man einen einfachen Wattestäbchentest machen lassen kann.
Termine in Lampertheim und in Mannheim
In Lampertheim findet am Freitag, 23. Januar, von 8 bis 18 Uhr eine Aktion im Kursraum des Fitness-Studios Clever Fit in der Wilhelmstraße 45 statt. Auch in Mannheim gibt es eine solche Aktion: Am Samstag, 24. Januar, öffnet das Kulturhaus Waldhof (Speckweg 18) von 10 bis 18 Uhr.
Felix hat seine bisherige Lebenszeit im Krankenhaus verbracht. Direkt nach der Geburt musste er notoperiert werden, es folgten noch drei weitere OPs – und das alles in kurzer Zeit. Der Alltag der Eltern spielt sich hauptsächlich im Klinikum ab. Nach den Blutentnahmen, Sonografien und sonstiger Diagnostik haben die Eltern abends Zeit, ganz für Felix da zu sein und ihm die Geborgenheit zu geben, die er braucht. Ihr größter Wunsch ist es, dass der Kleine daheim bei ihnen und dem Familienhund aufwachsen kann. Wer helfen möchte, aber es nicht zur Typisierungsaktion schafft, kann sich auch von zu Hause aus registrieren lassen. Die Registrierung als Stammzellspender erfolgt über die DKMS-Homepage. „Ich habe mich selbst vor zehn Jahren registrieren lassen“, sagt Laura Ruppenthal. „Es ist einfach, man füllt einen Fragebogen aus, und wenn alles passt, bekommt man einen Wattestäbchentest zugeschickt.“ Wenn ein Spender übereinstimmende Merkmale hat, wird er angeschrieben und es werden Blutproben genommen. Wenn diese wiederum übereinstimmen, geht es zum nächsten Schritt, der Spende. Registrieren kann sich, wer gesund und zwischen 17 und 55 Jahre alt ist. Auch Geldspenden werden gebraucht, denn jede Neutypisierung kostet 50 Euro. Informationen unter: www.dkms.de/aktiv-werden/online-aktionen/felix