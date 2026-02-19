Registrierungs-Aktion in Reichelsheim: Bernd sucht einen Lebensretter
Singen, wandern, die Tochter zum Traualtar führen – dafür kämpft Bernd, der an Blutkrebs erkrankt ist. Die DKMS hat für ihn eine Registrierungsaktion am Samstag in Reichelsheim organisiert. Jetzt sind Lebensretter gefragt.
Reichelsheim. Bernd kämpft um sein Leben, denn er hat Blutkrebs. Wie die DKMS in einer Pressemitteilung schreibt, benötigt der 60-Jährige aus Reichelsheim dringend eine Stammzellspende. Um einen passenden Spender für ihn zu finden, haben Freunde und Familie nun mit der DKMS eine Registrierungsaktion organisiert. Wer gesund und zwischen 17 und 55 Jahren alt ist, hat jetzt die Chance, ein Leben zu retten.
„Als er die Diagnose bekam, war Bernd tief schockiert und zunächst deprimiert. Er hatte bereits vor Jahren eine andere Krebsdiagnose mit Chemotherapie. Das holte ihn jetzt wieder ein. Nach der ersten Schockphase schaut er seinem Schicksal jetzt positiv ins Auge und tut alles, was in seiner Macht steht, um gesund zu werden“, berichtet seine Frau Moni. Bernd möchte sein normales Leben zurück. Er möchte wieder dem Singen im Verein „Sängerlust“ in Ober-Ostern nachgehen oder mit seiner Frau in den Alpen wandern. Sein größter Wunsch? Seine Tochter im August zum Traualtar führen zu können. „Geht nicht - gibt’s nicht” ist Bernds Motto. Und genau das lässt ihn und seine Familie hoffen, ein passendes Match für ihn zu finden.
Spenden
Auch eine Geldspende kann Leben retten, denn der gemeinnützigen DKMS entstehen für die Neuaufnahme jeder Spenderin oder jedes Spenders Kosten in Höhe von 50 Euro.
DKMS Spendenkonto
Empfänger: DKMS Donor Center gGmbH
IBAN: DE77 7004 0060 8987 0009 33
Verwendungszweck: Bernd
Wer jetzt helfen möchte, gesund und zwischen 17 und 55 Jahre alt ist, kann sich am 21. Februar von 10 bis 17 Uhr in der Vereinshalle Ober-Ostern (Ostertalstraße 41, 64385 Reichelsheim) als Stammzellspender registrieren lassen. Wer keine Zeit hat vorbeizukommen, kann sich in nur wenigen Minuten über dkms.de/fuerbernd das Registrierungsset nach Hause schicken lassen. Die Online-Registrierung geht schnell und einfach. Bereits registrierte Spender, müssen nicht erneut teilnehmen. Nach Abschluss der Registrierung stehen die pseudonymisierten Daten für die weltweite Spendersuche zur Verfügung. Eine Stammzellspende ist ab dem 18. Geburtstag und bis zum 61. Lebensjahr möglich.