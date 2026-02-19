Registrierungs-Aktion in Reichelsheim: Bernd sucht einen Lebensretter

Reichelsheim. Bernd kämpft um sein Leben, denn er hat Blutkrebs. Wie die DKMS in einer Pressemitteilung schreibt, benötigt der 60-Jährige aus Reichelsheim dringend eine Stammzellspende. Um einen passenden Spender für ihn zu finden, haben Freunde und Familie nun mit der DKMS eine Registrierungsaktion organisiert. Wer gesund und zwischen 17 und 55 Jahren alt ist, hat jetzt die Chance, ein Leben zu retten.

Foto: DKMS Auch online kann man sich als Stammzellspender registrieren.

„Als er die Diagnose bekam, war Bernd tief schockiert und zunächst deprimiert. Er hatte bereits vor Jahren eine andere Krebsdiagnose mit Chemotherapie. Das holte ihn jetzt wieder ein. Nach der ersten Schockphase schaut er seinem Schicksal jetzt positiv ins Auge und tut alles, was in seiner Macht steht, um gesund zu werden“, berichtet seine Frau Moni. Bernd möchte sein normales Leben zurück. Er möchte wieder dem Singen im Verein „Sängerlust“ in Ober-Ostern nachgehen oder mit seiner Frau in den Alpen wandern. Sein größter Wunsch? Seine Tochter im August zum Traualtar führen zu können. „Geht nicht - gibt’s nicht” ist Bernds Motto. Und genau das lässt ihn und seine Familie hoffen, ein passendes Match für ihn zu finden.

Spenden Auch eine Geldspende kann Leben retten, denn der gemeinnützigen DKMS entstehen für die Neuaufnahme jeder Spenderin oder jedes Spenders Kosten in Höhe von 50 Euro. DKMS Spendenkonto Empfänger: DKMS Donor Center gGmbH IBAN: DE77 7004 0060 8987 0009 33 Verwendungszweck: Bernd